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Стартует благотворительная акция «Рождество приходит к каждому»

14.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Стартует благотворительная акция «Рождество приходит к каждому»

По благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония в Слуцко-Солигорской епархии пройдет благотворительная акция «Рождество приходит к каждому».

С 15 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в городах Слуцк, Солигорск, Несвиж, Копыль, Клецк, Любань, Старые Дороги будет проходить сбор подарков для детей и взрослых с инвалидностью, детей-сирот, престарелых, многодетных и малообеспеченных семей. Сбор подарков будет осуществляться как на территории торговых сетей и магазинов, так и на территории храмов, силами прихожан.

Благотворительная акция делится на несколько этапов:

  • Сбор подарков.
  • Подготовка концертов и праздничных встреч.
  • Поздравление нуждающихся, вручение подарков.

Отдел по делам молодежи Слуцко-Солигорской епархии приглашает всех желающих принять участие в сборе подарков в Слуцке, который будет проходить на территории торговых центров Радуга (ООО «ТД Радуга-Свет») по адресу: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 15 и Евроопт (ООО «Евроторг») по адресу г. Слуцк, ул. Богдановича, 42, в следующие дни: 15-16 декабря в Евроопт (ООО «Евроторг») , 22-30 декабря в Радуга (ООО «ТД Радуга-Свет»).

Как помочь?

1. В магазинах Радуга (ул. 14 Партизан, 15) и Евроопт (ул. Богдановича, 42) купить подарок из списка, полученного от волонтеров, оплатить на кассе и передать волонтерам из братства святой праведной Софии Слуцкой (на выходах из касс).

2. Позвонить по телефонам +375 44 7750300, +375 33 6851697 (отец Сергий, https://vk.com/id60130086)

3. Стать волонтером: раздавать листовки в магазине после работы / учебы.

4. Помочь транспортом: завести подарки на склад, отвезти подарки и волонтеров в интернат.

5. Пожертвовать свою лепту в скарбонку волонтеров на нужды проекта.

6. Предложить свою творческую / организационную помощь в деле поздравления нуждающихся (шоу мыльных пузырей, клоунада, песня, рассказать стихотворение, танец, дополнительные подарки, лазерное шоу, спектакль, фото-видеосъемка, иное).

7. Поддержать репостом новости в своем аккаунте или своей группе в социальных сетях.

8. Найти волонтеров для акции.

9. Помолиться о волонтерах, детях с инвалидностью, сиротах, одиноких и малообеспеченных людях.

В 2017 году в ходе аналогичной акции подарки от православной молодежи получили более 300 человек: насельники психоневрологических интернатов, воспитанники Слуцкого дома ребенка, подопечные отделения дневного пребывания людей с инвалидностью при Слуцком ТЦСОН, ветераны, многодетные семьи, находящиеся в социально опасном положении (подопечные ТЦСОН) и многие другие нуждающиеся, в том числе за пределами Слуцкого района. Также усилиями жертвователей при отделении дневного пребывания людей с инвалидностью была открыта комната релаксации и реабилитации.

Организаторы акции в Слуцке: приход храма святого благоверного князя Александра Невского города Слуцка .совместно с братством святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

Координатор акции по Слуцкому району: иерей Сергий Рында.

https://vk.com/id60130086

+375 44 7750300

+375 33 6851697

Склад подарков находится по адресу: г. Слуцк, ул. Богдановича, 9, Слуцкое епархиальное управление.

Слуцко-Солигорская епархия

 
 
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По благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония в Слуцко-Солигорской епархии пройдет благотворительная акция «Рождество приходит к каждому».
 
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