Лукашенко: Если Беларусь хотят поделить на области и впихнуть в Россию – этого не будет никогда





Суверенитет для Беларуси - это святое, заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ.

«Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия) тоже не настолько независимы, но суверенны, - сказал Александр Лукашенко. - Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России», пишет БЕЛТА .

Корреспондент "Коммерсант" Владимир Соловьев спросил, чувствует ли президент угрозу суверенитету. Лукашенко отметил, что забота об этом – его задача как гаранта Конституции, пишет sputnik.by .

"Я всегда должен по сторонам смотреть. Но я сейчас большую угрозу чувствую с юга, когда хлынуло оружие и всякие отморозки. С России я угрозы не чувствую", – сказал президент Беларуси.