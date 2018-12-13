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Минчане сделали ремонт квартиры в стиле лофт, но получилось не как у всех
Когда мы делаем ремонт в определенном стиле, всегда привносим что-то от себя. В итоге получается интерьер, непохожий на все другие. Посмотрите, какой интересный ремонт сделали минчане в своей трехкомнатной квартире, взяв за основу стиль лофт.
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Кухня-гостиная
Спальня
Детские комнаты
Санузлы
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