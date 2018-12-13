Минчане сделали ремонт квартиры в стиле лофт, но получилось не как у всех

Когда мы делаем ремонт в определенном стиле, всегда привносим что-то от себя. В итоге получается интерьер, непохожий на все другие. Посмотрите, какой интересный ремонт сделали минчане в своей трехкомнатной квартире, взяв за основу стиль лофт.

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Фото:t-s.by



Фото:t-s.by

Кухня-гостиная



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by

Спальня



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by

Детские комнаты



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by

Санузлы



Фото:t-s.by



Фото:t-s.by