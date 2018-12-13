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Сколько стоят квартиры в Минске
В ноябре цена 1 квадратного метра составила Br2,68 тыс. (на 14,5% больше, чем в январе). В течение 11 месяцев цены были выше в среднем на 18% к ценам аналогичного периода 2017 года, сообщили в агентстве, передает
В ноябре в Минске было 989 сделок купли-продажи (на 16% меньше, чем в октябре, и на 11% - по сравнению с началом года).
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В Минске цены на квартиры осенью были на уровне Br2,6-2,68 тыс. за 1 квадратный метр.
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