Сколько стоят квартиры в Минске

Минске" />

фото: Myfin.by

Br2,68 тыс. (на 14,5% больше, чем в январе). В течение 11 месяцев цены были выше в среднем на 18% к ценам аналогичного периода 2017 года, сообщили в агентстве, передает БЕЛТА . В ноябре цена 1 квадратного метра составила. (набольше, чем в январе). В течение 11 месяцев цены были выше в среднем нак ценам аналогичного периода 2017 года, сообщили в агентстве, передает

В ноябре в Минске было 989 сделок купли-продажи (на 16% меньше, чем в октябре, и на 11% - по сравнению с началом года).