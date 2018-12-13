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Очередной номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу

14.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Очередной номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу

Читайте в свежем выпуске:

  • Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию создания Пинского спорткомплекса ДОСААФ и 100-летию председателя центрального комитета ДОСААФ СССР в 1981-1988 годы, героя Советского Союза, адмирала флота Г.М. Егорова, состоялось на минувшей неделе. Оно было инициировано ветеранской организацией Пинска при содействии областного совета ДОСААФ и городской организационной структуры ДОСААФ.
  • Пинский РК ОО «БРСМ» предлагает всем желающим присоединиться к проведению республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», которая проводится для детей-сирот и детей, обделенных родительской любовью и теплом, для ребят с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.
  • Во внутренних войсках дважды в год проводится квалификационное тестирование на право носить краповый берет – предмет отличия и особой гордости бойцов. Это право получают только лучшие военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые обладают достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами и успешно прошли квалификационные испытания. Приятно, что в их числе оказался и наш земляк, уроженец агрогородка Валище Владислав Коверчик.
  • В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района определены победители конкурса социальной рекламы «Мир один для всех», целью которого стало привлечение внимания общества к проблемам детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью.
  • В городской центральной библиотеке выступили бродвейские музыканты из США. Мероприятие организовано посольством США в Республике Беларусь и негосударственной организацией «Американские голоса» в рамках празднования 100-летнего юбилея американского композитора Леонарда Бернстайна.
  • В музее Белорусского Полесья в рамках «Выставки одного экспоната» проекта «За кулисами музея» выставлена вельбарская погребальная чаша.
  • Иногда случаются ситуации, когда необходимо возмещение переполученных сумм пособий, назначенных по Закону Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» в органах по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполкомов. Когда необходимо извещать орган, выплачивающий пособия, об обстоятельствах, влияющих на их выплату и как возмещаются излишне выплаченные суммы государственных пособий, читайте в следующем номере газеты.
  • Пинский лесхоз примет участие в экологической акции «Сохрани символ праздника» и предлагает пинчанам и жителям Пинского района присоединиться к ней. Об условиях участия читайцте в свежем выпуске газеты.
  • Гостеприимный Лунинский ясли-сад-средняя школа в Лунинецким районе уже четырнадцатый раз встречал гостей поэтического праздника «Лунинская осень». Корреспондент газеты «Полесская правда» Людмила Ребковец побывала на празднике и поделилась с читателями своими впечатлениями.
  • В этом году на Полесье появились трансграничные водные инспекторы. Это школьники из приграничных районов Беларуси и Украины, которые следят за состоянием малых рек Припяти. Недавно участники проекта вновь встретились. На этот раз, чтобы вместе сыграть в футбол.
  • Как появилась идея установки биогазового комплекса в своем хозяйстве у директора ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко, читайте в материале Юрия Сергеева на страницах следующего номера газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 15 декабря.

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