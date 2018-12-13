Очередной номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу





Читайте в свежем выпуске:

Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию создания Пинского спорткомплекса ДОСААФ и 100-летию председателя центрального комитета ДОСААФ СССР в 1981-1988 годы, героя Советского Союза, адмирала флота Г.М. Егорова, состоялось на минувшей неделе. Оно было инициировано ветеранской организацией Пинска при содействии областного совета ДОСААФ и городской организационной структуры ДОСААФ.

Пинский РК ОО «БРСМ» предлагает всем желающим присоединиться к проведению республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество», которая проводится для детей-сирот и детей, обделенных родительской любовью и теплом, для ребят с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.

Во внутренних войсках дважды в год проводится квалификационное тестирование на право носить краповый берет – предмет отличия и особой гордости бойцов. Это право получают только лучшие военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые обладают достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами и успешно прошли квалификационные испытания. Приятно, что в их числе оказался и наш земляк, уроженец агрогородка Валище Владислав Коверчик.

В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района определены победители конкурса социальной рекламы «Мир один для всех», целью которого стало привлечение внимания общества к проблемам детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью.

В городской центральной библиотеке выступили бродвейские музыканты из США. Мероприятие организовано посольством США в Республике Беларусь и негосударственной организацией «Американские голоса» в рамках празднования 100-летнего юбилея американского композитора Леонарда Бернстайна.

В музее Белорусского Полесья в рамках «Выставки одного экспоната» проекта «За кулисами музея» выставлена вельбарская погребальная чаша.

Иногда случаются ситуации, когда необходимо возмещение переполученных сумм пособий, назначенных по Закону Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» в органах по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполкомов. Когда необходимо извещать орган, выплачивающий пособия, об обстоятельствах, влияющих на их выплату и как возмещаются излишне выплаченные суммы государственных пособий, читайте в следующем номере газеты.

Пинский лесхоз примет участие в экологической акции «Сохрани символ праздника» и предлагает пинчанам и жителям Пинского района присоединиться к ней. Об условиях участия читайцте в свежем выпуске газеты.

Гостеприимный Лунинский ясли-сад-средняя школа в Лунинецким районе уже четырнадцатый раз встречал гостей поэтического праздника «Лунинская осень». Корреспондент газеты «Полесская правда» Людмила Ребковец побывала на празднике и поделилась с читателями своими впечатлениями.

В этом году на Полесье появились трансграничные водные инспекторы. Это школьники из приграничных районов Беларуси и Украины, которые следят за состоянием малых рек Припяти. Недавно участники проекта вновь встретились. На этот раз, чтобы вместе сыграть в футбол.

Как появилась идея установки биогазового комплекса в своем хозяйстве у директора ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко, читайте в материале Юрия Сергеева на страницах следующего номера газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 15 декабря.

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