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В Пинске с завтрашнего дня и до конца лета автобусы будут ездить в объезд закрытой улицы Полесской

14.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинске с завтрашнего дня и до конца лета автобусы будут ездить в объезд закрытой улицы Полесской
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи со строительством многоквартирного жилого дома с 15 декабря часть улицы Полесской закрывается для движения транспорта.

Таким образом, с 15 декабря и предположительно до 31 августа следующего года изменятся маршруты следования автобусов №№ 1, 3, 3А и 16. Автобусы названых маршрутов будут осуществлять движение по ул. И. Чуклая в прямом и обратном направлениях.

В автобусном парке добавили, что на улице И. Чуклая будут оборудованы временные остановочные пункты в направлении ул. Брестской – в районах пересечения с ул. Железнодорожной и с ул. Свердлова.

Еще несколько изменений в маршрутную сеть внесли в Пинском автобусном парке.

Так, с 15 декабря автобусы регулярных пригородных маршрутов сообщением Пинск — Посеничи, Пинск — Бердуны, Пинск — Тулятин будут осуществлять движение непосредственно по д. Посеничи (ул. Центральная).

А с сегодняшнего дня изменилось время отправления одного из рейсов маршрута № 9 от остановочного пункта «ентральная больница» по рабочим дням. В частности, время отправления с 06.22 перенесено на 06.14.

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