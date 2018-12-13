На центральной площади в Сенно установили главную елку города

Зеленая красавица высотой в 15 метров выросла в лесных угодьях Сенненского лесничества вблизи поселка «Дружба». По словам Владимира Саржицкога, лесничего, который и помог выбрать дерево, ели более 50 лет.
Все работы по спиливании и установке главного символа праздника выполнили работники Сенненского РУП ЖКХ. В эти дни активно идет работа по ее декорированию.
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Зеленая красавица высотой в 15 метров выросла в лесных угодьях Сенненского лесничества вблизи поселка «Дружба». По словам Владимира Саржицкога, лесничего,...