На центральной площади в Сенно установили главную елку города





Зеленая красавица высотой в 15 метров выросла в лесных угодьях Сенненского лесничества вблизи поселка «Дружба». По словам Владимира Саржицкога, лесничего, который и помог выбрать дерево, ели более 50 лет.

Все работы по спиливании и установке главного символа праздника выполнили работники Сенненского РУП ЖКХ. В эти дни активно идет работа по ее декорированию.



