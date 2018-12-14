Об изучении работы лицензиатов, обслуживающих автоматическую пожарную сигнализацию на объектах Шарковщинского района

С 27.11.2018 года по 29.11.2018 года работниками инспекции надзора и профилактики Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг лицензиата ООО «СпецЮКинженеринг», осуществляющего обслуживание пожарной сигнализации на объектах учреждений образования (директор ООО «СпецЮКинженеринг» Великанец Николай Геннадьевич).

07.12.2018 года работниками инспекции надзора и профилактики Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг лицензиата ООО «Стройэлектросфера» осуществляющего обслуживание пожарной сигнализации в общежитии филиала ДСУ-26 ОАО «ДСТ-1г.Витебск» по адресу ул.Заречная, 2, д. Заречье Бильдюгского с/С Шарковщинского района (директор ООО «Стройэлектросфера» Липатов Александр Евгеньевич).

В ходе проведенных мониторингов установлено, что обслуживающими организациями допущены нарушения ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».

Нарушения, допущенные ООО «СпецЮКинженеринг»:

ГУО Ясли-сад №1 г.п Шарковщина ул. Краснодворская 44а.

— аккумуляторная батарея в приемно-контрольном приборе, обеспечивающая резервное питание работы системы пожарной сигнализации в случае отключения электроэнергии находится в неисправном состоянии;

— в кабинете заведующей в тепловом извещателе в пластмассовом корпусе отсутствовала решетка;

— обслуживающий персонал Исполнителя не прибыл для устранения недостатков в установленные сроки договором (в случае отказа, сработки системы обслуживающий персонал Исполнителя обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные договором №81/04.18-ТО от 02.04.2018 года (в течении одного часа в дневное время суток в рабочие дни, выходные и праздничные дни, двух часов в ночное время суток в рабочие, выходные и праздничные дни).

— в журналах учета неисправностей и вызовов отсутствуют записи о неисправностях сигнализации.

ГУО Ясли-сад №3 г.п Шарковщина ул. М.Горького, 11:

— в кабинете заведующей в тепловом извещателе в пластмассовом корпусе отсутствовала решетка;

— в журналах учета неисправностей и вызовов отсутствуют записи о неисправностях сигнализации.

ГУО Ясли-сад №4 г.п Шарковщина ул. Коммунистическая, 41/1:

— основание корпуса теплового извещателя в игровой комнате не закреплено к потолочному перекрытию (находится в подвешенном состоянии);

— аккумуляторная батарея в приемно-контрольном приборе, обеспечивающая резервное питание работы системы пожарной сигнализации в случае отключения электроэнергии находится в неисправном состоянии;

— в журналах учета неисправностей и вызов отсутствуют записи о неисправностях сигнализации.

ГУО «Средняя школа №2 г.п Шарковщина ул. Красноармейская, 8:

— 17 шлейф пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (в обрыве).

— в журналах учета неисправностей и вызовов отсутствуют записи о неисправностях сигнализации.

Социально педагогический Центр г.п Шарковщина ул. Тимирязева 15.

— система СПИ «Молния» находится в неисправном состоянии (сигнал о сработке не передается на пульт диспетчеризации МЧС).

Нарушения допущенные ООО «Стройэлектросфера»:

— не проведен инструктажа с персоналом Заказчика с производством отметок об инструктаже в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала (последняя отметка о проведении инструктажа 2017 год);

— отсутствует график на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 2018 год (график имеется только за 2017 год);

— по результатам выполненных регламентных работ Исполнителем в ноябре 2018 года в журнале отсутствует запись о состоянии АПС заверенная подписью Заказчика;

— страницы журналов не скреплены печатью Заказчика.

Мониторинги показали, что руководителями (Исполнителю и Заказчику) необходимо более серьезно относиться к требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, выполнять на более качественном уровне противопожарные мероприятия с целью исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте.

По итогам проведения мониторингов, руководству направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Виктор Кужель,

старший инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС