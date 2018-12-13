Новогодние продажи елок пройдут в районе

Чуть более недели осталось до начала праздников - Рождества и Нового года. А представить их без елочки или сосны просто невозможно. Конечно, в магазинах, на рынках всегда в достаточном количестве продаются искусственные новогодние деревья. Но разве могут они заменит своих собратьев из морозного леса с неповторимым ароматом хвойной смолы?! И многие люди отдают им предпочтение.

Для тех, кто хочет встретить праздники с натуральной лесной красавицей елкой, Ивьевский лесхоз ежегодно организует елочные базары, где можно приобрести специально выращенные для этих целей елочки и сосенки.

Реализацией праздничных деревьев в этом году занимаются: Ивьевский лесхоз (территория около старого здания лесничества); Бакштовское лесничество (д. Заберезь); Лежневичское лесничество (д. Лежневичи); Лелюкинское лесничество (аг.Лелюки); Лепешское лесничество (д. Лепешки, аг. Эйгерды); Липнишковское лесничество (аг. Липнишки, аг. Субботники, д. Жемыславль, аг. Геранены); Трабское лесничество (аг. Трабы); Юратишковское лесничество (г.п. Юратишки, аг. Лаздуны); Рассолишское лесничество (д. Бакшты); Ивьевское лесничество (хутор Ивье).

Утверждены отпускные цены:

высота до 1 метра - 6.40 руб;

1,10 - 2м - 7,80 руб.;

2,01 - 3 м - 10.00 руб.;

3,01 - 4 м - 17.90 руб.;

4,01 - 5м - 27.30 руб.;

5,01 - 8м - 43,10 руб.;

выше 8,01 м - 100,60 руб.