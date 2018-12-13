Лукашенко признался, что редко сидит в компьютере, однако читает telegram-каналы и смотрит «Дождь»





На пресс-конференции для российских журналистов Александр Лукашенко признался, что отдает должное интернету: по его словам, это возможность быть услышанным. Но призвал дифференцировать информацию и переступать через мусор в интернете.

Лукашенко рассказал на пресс-конференции, что следит за некоторыми telegram-каналами, которые публикуют политический инсайд. А еще белорусский лидер смотрит российский независимый телеканал «Дождь», пишет sputnik.by .

При этом, уверен белорусский президент, россияне через СМИ, и в частности телевидение, не имеют возможности получить полного и объективного представления о Беларуси.

«Наши граждане сегодня имеют свободный доступ к ведущим российским телеканалам, интернет-ресурсам и печатным изданиям. В то же время российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало. Единственный наш телеканал доступен только через спутник — и это не дает полного представления о стране, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — А где-то, чтобы договориться о том, чтобы наш «Беларусь-24» вещал в каком-то регионе, особенно в Москве, слушайте, нам такие заградительные пошлины выставляют, что страшно подумать. И это в Союзном государстве».

