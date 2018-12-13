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Вадим Жук: "Мне показалось, что Коля отмахнулся и попал в область лица и шеи"
Вадим Жук. Фото: Sputnik
– В эпизоде с удаление Сигневича не было повтора с крупным планом момента. Мне показалось, что Коля отмахнулся и попал в область лица и шеи. Другой судья, возможно, показал бы и желтую карточку. Но было видно, что главный арбитр не видел момент хорошо, советовался с помощником. В итоге было принято такое решение.
В любом случае, я не одобряю действия Сигневича. Нужно понимать, как вести себя в международных матчах при таком судействе. Борьба с использование рук, локтей всегда строго наказывается. Нужно играть аккуратнее. Тем более счет устраивал.
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Вадим Жук поделился мнением о красной карточке Николая Сигневича в матче ПАОК – БАТЭ.
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