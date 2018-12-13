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Заслуженный артист России попал в ДТП в Подмосковье

14.12.2018 16:59 — Разное | UDF  
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Виктор Зинчук. Фото: www.globallookpress.com
Композитор, мультиинструменталист, заслуженный артист России Виктор Зинчук стал жертвой автомобильной аварии. ДТП случилось в Подмосковье.

Инцидент случился на Красноармейском шоссе. В иномарку Виктора Зинчука въехал другой автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. Сообщается, что за рулем находился не сам музыкант, а его водитель.

Как передает StarHit, в результате аварии Зинчук получил травмы и был госпитализирован. Сильный удар пришелся в район грудной клетки. Медики подозревали у артиста перелом ребер, но диагноз не подтвердился. У Зинчука обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом пальца.

По факту аварии проводится проверка. Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал водитель машины, двигавшейся по второстепенной дороге.


Несмотря на травмы, Зинчук нашел в себе силы записать видеообращение к поклонникам. На своей официальной странице в Instagram исполнитель предстал в плачевном виде: с опухшим от синяков лицом.

"Так выглядит человек после аварии. Спасибо врачам больницы города Пушкино. Мне придется перенести некоторые концерты. Главное – остался жив. И знаете что? Сейчас снег – старайтесь ездить аккуратно, не подрезайте друг друга", – предупредил подписчиков музыкант, отметив, что его машина врезалась в столб.

Пользователи Сети пожелали артисту скорейшего выздоровления. "Виктор выздоравливайте. Ангел хранитель всегда с вами! Мы молимся за Вас!! Все будет хорошо!", "Скорейшего выздоровления и помощи Божией! Малаховка с вами", "Ой.... 😥Искренне сочувствую Вам! Тут уже писали, – главное живы! Все пройдет, заживет, забудется!!! Скорейшего выздоровления (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались поклонники.

 
 
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Композитор, мультиинструменталист, заслуженный артист России Виктор Зинчук стал жертвой автомобильной аварии.
 
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