Заслуженный артист России попал в ДТП в Подмосковье



Виктор Зинчук. Фото: www.globallookpress.com

Инцидент случился на Красноармейском шоссе. В иномаркувъехал другой автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. Сообщается, что за рулем находился не сам музыкант, а его водитель.Как передает StarHit, в результате аварии Зинчук получил травмы и был госпитализирован. Сильный удар пришелся в район грудной клетки. Медики подозревали у артиста перелом ребер, но диагноз не подтвердился. У Зинчука обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом пальца.По факту аварии проводится проверка. Согласно предварительным данным, виновником ДТП стал водитель машины, двигавшейся по второстепенной дороге.Несмотря на травмы, Зинчук нашел в себе силы записать видеообращение к поклонникам. На своей официальной странице в Instagram исполнитель предстал в плачевном виде: с опухшим от синяков лицом.предупредил подписчиков музыкант, отметив, что его машина врезалась в столб.Пользователи Сети пожелали артисту скорейшего выздоровления.– высказались поклонники.