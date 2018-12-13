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Google назвал самые популярные запросы 2018 года

14.12.2018 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Google назвал самые популярные запросы 2018 года
Фото из открытых источников

Чаще всего по всему миру в этом году "гуглили" информацию о Чемпионате мира по футболу, который прошел летом в России. Второе место занял шведский диджей Avicii, который умер весной. Третье - скончавшийся в сентябре хип-хоп-исполнитель Мак Миллер.

Google назвал самые популярные запросы 2018 года Google назвал самые популярные видео 2018 года на YouTube

В пятерку лидеров также вошли умерший в ноябре создатель супергероев вселенной Marvel Стэн Ли и снятый по мотивам его комиксов фильм "Черная пантера".

Самыми популярными персонами 2018 года стали жена принца Гарри Меган Маркл, певица Деми Ловато и актер Сильвестр Сталлоне.

Ранее в декабре самые популярные запросы 2018 года назвал российский поисковик "Яндекс". Главным событием, как и по версии Google, стал ЧМ-2018.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Поисковик Google представил рейтинг самых популярных запросов пользователей со всего мира за этот год.
 
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