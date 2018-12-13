В районе близится финал футбольного и волейбольного турниров

Определилась четверка лучших футбольных коллективов, которые уже по круговой выявят сильнейшего. В начале турнира предполагалось, что соревнование пройдет по олимпийской системе: проигравший в плей-офф выбывает. Но затем организаторы внесли изменения в регламент. С целью исключить момент случайности, решено, чтобы, прошедшие сито первых туров команды: ГПЛ №16-отдел образования, УЭС-Белтелеком, РОЧС и Департамент охраны теперь сыграют друг с другом в один круг. Заметим, что случайностей на начальном этапе не произошло.

У волейболистов прошло два тяжелых 3-сетовых поединка, и участником обоих стала команда Белтелекома. В первом она лишь в третьей партии, которая, напомню, проводится до 15 очков, сломила сопротивление команды СШ №2 со счетом 20:18.

Вторая встреча предполагала не менее увлекательную борьбу. Игра с фаворитом, командой райисполкома — дело принципа для связистов. Это все равно, например, как дерби футбольных команд из одного города: Москвы, Рима или Лондона. Можешь проиграть слабейшему, но здесь умри, но выиграй. Под знамена были собраны лучшие на сегодня силы.

Все было в этой игре. Вот только несколько пометок в моем блокноте: Геннадий Москалев с травмированной рукой удачно атакует, а в следующем розыгрыше стелется по площадке, поднимая тяжелый мяч; младший из братьев Олег Лимаров атакует, старший Спартак удачно принимает; Евгений Николаенко любит сыграть у сетки с хитринкой, а если руки оказываются «вне игры», в ход пускает ноги; начиная со второй партии в связке работают отец и сын Кравченко и это дает результат; атакует Андрей Янченко – Михаил Кравченко поднимает мяч, следует его вторая атака и волейбольный снаряд, как гвоздь вбивается в площадку…

К сожалению, для Белтелекома таких «гвоздей» оказалось недостаточно для общей победы. Первую партию команда взяла за счет уверенной игры во второй ее половине. Следующая стала отражением первой, но уже господствовали райисполкомовцы. До середины третьей была равная борьба до счета 8:7, после чего связисты сумели пополнить свою копилку лишь одним очком, а соперник почувствовал, как говорят в спортивных кругах, запах крови и уверенно довел дело до победы. Итог встречи: 2:1 в пользу команды райисполкома. Коллектив остается единственным, кто идет без поражений.

Александр Лейчинский