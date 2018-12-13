Племенной бык дороже «Шевроле»

Сегодня почитаешь или посмотришь в средствах массовой информации, что вытворяют, в лучшем смысле этого слова, в животноводческой отрасли в передовых странах Европы и мира, и думаешь, не сон ли это? Своя метеостанция на ферме; автоматизировано не только доение, но и кормление, удаление навоза и подстил стойловых мест, вентиляция и даже дезинфекция. В Сан-Франциско появилось сразу несколько компаний, создавших линию производства… синтетического мяса. Племенное животноводство развивается такими темпами, что другого слова, как фантастика, и не подберешь.

Пожалуй, одним из главных нововведений Указа Президента РБ №399 от 2 октября 2018 г. станет уход от антикризисных управляющих. Но пока они работают и вот один из них в Витебской области, фонтанирующий проектами и перспективами, делится планами с корреспондентом ведущей республиканской газеты. В его планах завезти если не голштинов, то хотя бы сексированную сперму, чтобы, не размениваясь по мелочам, в короткие сроки получить высокоудойных телочек: 200 доз достаточно, чтобы за год-два заменить все стадо. К слову, в этом хозяйстве в сутки надои молока от коровы составляют только около 7 килограммов. Не густо, и в кассе пусто.

В связи с этим еще раз перечитал недавно опубликованное в районной газете «Шлях Кастрычніка» интервью Янины Мавич с начальником Хотимского филиала РУСПП «Могилевское госплемпредприятие» Галиной Пискуновой под заголовком: «Будет и молоко, и мясо, если отец – удалец…». Прямо скажем, не позавидуешь молодому начальнику. А может пофантазировать и тоже задаться целью завезти эту сексированную сперму в хозяйства района? Так что же это за спасительный зверь такой? Окунемся в изучение темы.

Вопросы воспроизводства стада и совершенствование племенных качеств животных – это краеугольный камень животноводства. Успешное решение данных вопросов невозможно без использования современных технологий и достижений мировой науки и практики. Самой молодой и новой технологией в мире является использование сексированного семени в животноводстве, то есть это планирование пола будущего поколения животных. Как говорится, мальчики – налево, девочки – направо. Семя быков, разделенное по полу, стоит в разы дороже традиционного. Однако именно такая сперма позволит хозяйствам повысить рентабельность.

В странах Европы от коровы получают 7,7-9,3 тысячи килограммов молока в год, США, Канаде и Израиле – более 10. В Беларуси – 5 тысяч килограммов в среднем. К 4 тоннам от коровы шли 16 лет – с 1990 по 2006 год. Чтобы выйти на 5 тонн, понадобилось чуть меньше 11 лет. За эти годы в развитие молочного производства вложены огромные деньги. Но если стадо на новых молочно-товарных комплексах укомплектовано из того, что «под рукой было», то о высоких надоях надо забыть.

За рубежом давно уже ставка сделана на инновационные технологии, биотехнологии, там широко внедряют геномную селекцию. Племенной бык по цене сопоставим с самым престижным авто. Бывают и намного дороже. И эти вложения вполне обоснованы: современные технологии позволяют за короткий срок сформировать элитное «ядро» племенного стада, максимально раскрыть потенциал породы и добиться высокой продуктивности.

Интересна аналогия: невозможно создать суперкомпьютер на основе устаревшего процессора. Вот и для суперкоровы нужны чистые, высокопродуктивные гены. Такие животные, что называется, могут озолотить. Племенные качества молочного стада – это его производительность в квадрате, тот показатель, без которого любые дотации селу уйдут, как молоко в песок.

Именно геномная оценка определяет племенную ценность животного. Для ее проведения специалистам необходим только образец его шерсти или ткани, из клеток которого выделяется ДНК и анализируются отличительные признаки. Это позволяет оценить, например, бычка еще в младенческом возрасте: узнать, хорошими ли мясными и молочными качествами будут обладать его потомки и не будут ли они страдать от генных болезней.

Само собой разумеется, использование геномной оценки не отменяет традиционных методов селекции, а дополняет их. Достоверность оценки по родословной при рождении животного примерно 30, тогда как по геному – 70 процентов. Сочетание этих двух методов позволяет довести точность оценок до 82-96 процентов. Что еще важно, значительно сокращаются сроки улучшения молочного стада. Чтобы выявить, насколько ценен племенной бык, нужны не традиционные пять лет – всего лишь часы.

Не будем заострять внимание на многих других нюансах в этом вопросе, отметим только, что в Беларуси в области управления генетическими ресурсами животных работает генеральный директор совместного предприятия «Бел-Симекс» и учредитель «Белинтерген», доктор биологических наук Иван Кысса. В Узденском районе на базе двух ферм создается селекционно-генетический центр. Здесь уже работает лаборатория по биотехнологии, где занимаются трансплантацией эмбрионов животных с использованием геномной селекции. На предприятии есть также карантинная зона, кормовые площадки и другие объекты, обеспечивающие четкую и высокопрофессиональную работу небольшого коллектива.

Александр Петров