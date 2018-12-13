Анна Мурашко рассказала о важности осеминаторов

В животноводстве важны все профессии, но эта на особом счету. По сути, это исток, основа животноводческой отрасли. В тех хозяйствах, на фермах и комплексах, где есть квалифицированные, преданные своему делу техники-осеменаторы, удаются благополучные растелы, высокая сохранность молодняка, есть молоко и мясо. От профессионализма людей этой профессии зависит будущее молочного стада, а значит, считай, финансовое состояние сельхозпредприятий. Они могут как «озолотить», так и в течение года довести молочное поголовье до состояния, как говорят в народе, ниже плинтуса. И такие случаи у нас тоже были.

Как увидеть задатки будущих профессионалов, как, например, когда-то увидели в Анне Мурашко и Андрее Прудникове из совхозов «Тростино» и «Забелышено» (сейчас ОАО «Бабушкино подворье»), или Николае Подобеде из колхоза «Октябрь» (ОАО «Октябрь-Березки»)? Однозначно ответить сложно.

Если не ошибаюсь, в 1998 году Анна Мурашко и Андрей Прудников вместе начинали постигать азы этой профессии на курсах в академии в Горках. Минутку, выходит, что 30 лет они несут этот нелегкий крест.

Заезжаю на молочно-товарный комплекс «Ельня» (Кленовка) ОАО «Бабушкино подворье», где начальником Анна Михайловна. Несмотря на сложности по ряду причин, с которыми в этом году столкнулись в целом в хозяйстве по части производства молока, коллектив МТК свои 8400-8600 килограммов молока в день выдает. Но сегодня речь о другом.

Анна Мурашко, можно сказать, человек уникальный в сельском хозяйстве. С конца 90-х прошлого столетия она работала на молочно-товарной ферме «Будочка» совхоза «Тростино» заведующей, осеменатором и дояркой в одной ипостаси. И справлялась, и годовые удои молока от коровы были около 4 тонн, и тогда практически не знали в таком масштабе о болезнях копыт или мастите.

— Масштабы были действительно не те, — вспоминает Анна Михайловна. – У нас дойное стадо составляло порядка 200 голов, выпасалось на пастбищах, был крепкий коллектив доярок, с которым я перешла потом на новый комплекс. Год работала осеменатором, затем вручили ключи и напутствовали с добрыми пожеланиями на великие дела в качестве начальника и с исполнением прежних обязанностей.

— Михайловна, такой человек, что переживает за каждую мелочь, когда она успевает только делать что-то дома, — говорят о ней в коллективе. – Строга, но может и простить за провинность. Подход к каждому индивидуален.

Года два назад на комплекс направили техника-осеменатора Татьяну Уланову, дав передохнуть Мурашко. Но эта передышка длилась недолго: на другом МТК хозяйства возникла проблема со специалистом, пришлось сделать перестановку, новенькую направили туда, и она опять взвалила на свои плечи и обязанности техника-осеменатора. Сейчас, правда, все возвратилось на круги своя.

— О важности этой профессии, тонкостях в работе техника-осеменатора можно говорить долго, — рассуждает Анна Мурашко. – Я бы отметила три вещи, которые необходимы для формирования профессионального работника этой сферы: желание работать, хорошая оплата труда, наличие на ферме врача-генеколога, в связке с которым и достигаются хорошие результаты.

Александр Лейчинский.

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