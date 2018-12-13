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Максим Мамченко – молодой специалист и активный читатель «ШК»

14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Считается, что газеты сейчас любят лишь представители старшего поколения, а молодежь предпочитает узнавать новости из электронных СМИ. Но это стереотип. Да, есть юноши и девушки, которые информационный голод утоляют короткими постами в Интернете, но есть и те, кто хочет знать все из достоверных источников. Из таких Максим Мамченко.

— Выписывать газету начал сразу, как только пришёл в районный центр культуры на работу, — рассказывает Максим. — Да и раньше, во время учёбы, не редко, приезжая к родным в Хотимск, зачитывался статьями из нашей районной газеты.
Мне очень нравятся статьи на социальные темы, о жизни и об истории города. Именно из газеты узнал много интересных фактов про Хотимск. И сейчас, в каждом номере, знакомлюсь с новой увлекательной информацией. Ну и, конечно, тему культуры не обхожу стороной, потому что это напрямую связано с моей работой. В газете всегда освещаются мероприятия, проходящие в центре культуры, не редко я и сам, участвуя в них, попадал на страницы нашей районки. И, признаюсь, что всегда с гордостью показываю родным эти статьи и фотографии, ну и, естественно, храню их.
Из газеты можно узнать и о развитии сельского хозяйства, ведь наш район аграрный, хоть мне эта тема и не очень близка, но, когда написано хорошо, доступно, тогда и сам не замечаю, как дочитываю статью до конца, и к моему удивлению, мне нравится.
По моему мнению, — подытожил Максим, – наша газета о жизни, о людях и для людей, о проблемах и их решении – газета обо всём! И она не может быть неинтересной. Я буду продолжать выписывать ШК и дальше, ведь именно из районной газеты я и узнаю все новости о нашем прибеседском крае. И советую всем: выписывайте, будьте в курсе событий.

Дарья КОРНЕВА

 
 
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Считается, что газеты сейчас любят лишь представители старшего поколения, а молодежь предпочитает узнавать новости из электронных СМИ. Но это стереотип. Да, есть...
 
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