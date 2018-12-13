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Максим Мамченко – молодой специалист и активный читатель «ШК»
14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Считается, что газеты сейчас любят лишь представители старшего поколения, а молодежь предпочитает узнавать новости из электронных СМИ. Но это стереотип. Да, есть юноши и девушки, которые информационный голод утоляют короткими постами в Интернете, но есть и те, кто хочет знать все из достоверных источников. Из таких Максим Мамченко.
— Выписывать газету начал сразу, как только пришёл в районный центр культуры на работу, — рассказывает Максим. — Да и раньше, во время учёбы, не редко, приезжая к родным в Хотимск, зачитывался статьями из нашей районной газеты.
Дарья КОРНЕВА
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Считается, что газеты сейчас любят лишь представители старшего поколения, а молодежь предпочитает узнавать новости из электронных СМИ. Но это стереотип. Да, есть...
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