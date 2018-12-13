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Лесники напоминают о правилах заготовки новогодних деревьев

14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Традиционно в декабре, особенно во второй половине месяца, население республики активно готовится к празднованию Рождества и встрече Нового года. В это время практически в каждом доме появляется новогоднее дерево. Сейчас искусственную ель или сосну можно купить в магазине, однако многие по-прежнему предпочитают настоящее, натуральное дерево, которое можно приобрести на специальных елочных базарах, организованных лесхозом.

Также для заготовителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) осуществляющих заготовку новогодних деревьев в промышленных целях установлен определенный порядок вырубки по лесному билету в пределах предоставленных им участков лесного фонда.
Но, как показывает практика, заготовка новогодних деревьев не обходится без нарушений.
В период заготовки и реализации елок лесхозом совместно с сотрудниками РОВД, инспекцией охраны животного и растительного мира, и другими заинтересованными ведомствами и организациями, проводятся рейдовые мероприятия направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконной рубки.
Уважаемые граждане! Напоминаем, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь за незаконную рубку либо повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах на граждан налагается штраф в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 200, а на юридических лиц – от 50 до 300. В остальных лесах за аналогичные правонарушения предусмотрены штрафы до 30 БВ для граждан, для индивидуальных предпринимателей от 10 до 150 БВ, для юридических лиц – от 20 до 200 БВ. Кроме того, за каждое срубленное дерево виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере, определяемом положением о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.07.2008 г. № 1042.
Уважаемые жители Хотимского района! Сотрудники государственной лесной охраны поздравляют вас с наступающими праздниками Нового года и Рождества! Мы желаем вам хорошего настроения, успехов в жизни и удачи. Всего самого доброго, светлого и наилучшего!

Артем РОМАНЕНКО,
главный лесничий,
первый заместитель директора
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»

 
 
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Традиционно в декабре, особенно во второй половине месяца, население республики активно готовится к празднованию Рождества и встрече Нового года. В это время...
 
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