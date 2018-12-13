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Рыбаков призывают сообщать о заморных явлениях на водоемах

14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В связи с началом становления ледового покрова на водоемах района могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные недостатком содержания кислорода в толще воды.

Просим жителей района, особенно любителей рыбалки, с целью оперативного реагирования и предотвращения массовой гибели рыб сообщать в Хотимскую райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о предполагаемых заморных явлениях либо нетипичном поведении рыбы на водоемах и водотоках района.
Обращаться в Хотимскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону 32-289.

Игорь ГРУДИНА,
начальник Хотимской
райинспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

 
 
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В связи с началом становления ледового покрова на водоемах района могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные недостатком содержания кислорода в толще воды. Просим...
 
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