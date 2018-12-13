Рыбаков призывают сообщать о заморных явлениях на водоемах

В связи с началом становления ледового покрова на водоемах района могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные недостатком содержания кислорода в толще воды.

Просим жителей района, особенно любителей рыбалки, с целью оперативного реагирования и предотвращения массовой гибели рыб сообщать в Хотимскую райинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды о предполагаемых заморных явлениях либо нетипичном поведении рыбы на водоемах и водотоках района.

Обращаться в Хотимскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону 32-289.

Игорь ГРУДИНА,

начальник Хотимской

райинспекции природных ресурсов

и охраны окружающей среды