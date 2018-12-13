Александр Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались

Александр Лукашенко призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества.

«Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России





Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества.

Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

«Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн», — сказал Президент.

«Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашено полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. «Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать — глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги», — заметил белорусский лидер.

Президент добавил, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом.