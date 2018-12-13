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Александр Лукашенко о белорусско-российской повестке дня: вопросы пока остались
14.12.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Тем не менее Президент заметил, что и без этого накопилось достаточно заслуживающих внимания тем. «Казалось бы, всего два года прошло с нашей предыдущей встречи, а мы с вами живем как будто в другом мире. И вы, журналисты, как никто, знаете, с какой скоростью меняется этот мир. Новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потеря духовной ориентации. Вслед за событиями слухи, домыслы, фейки традиционно заполняют медийное пространство, усложняя восприятие действительности. Вы понимаете, что эти факторы также влияют на внутреннюю жизнь нашего союза, на темп нашего стратегического сотрудничества», — считает глава государства. Александр Лукашенко отметил: ему есть что сказать участникам встречи, а с их помощью читателям и зрителям.
Александр Лукашенко: российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что россияне через СМИ, и в частности телевидение, не имеют возможности получить полного и объективного представления о Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Наши граждане сегодня имеют свободный доступ к ведущим российским телеканалам, интернет-ресурсам и печатным изданиям. В то же время российский зритель знает о настоящей Беларуси крайне мало. Единственный наш телеканал доступен только через спутник — и это не дает полного представления о стране», — отметил белорусский лидер.
«А где-то, чтобы договориться о том, чтобы наш «Беларусь-24″ вещал в каком-то регионе, особенно в Москве, слушайте, нам такие заградительные пошлины выставляют, что страшно подумать. И это в Союзном государстве. Поэтому вы для нас сегодня, как бы там ни юродствовали некоторые у вас, да и у нас, — это настоящее окно в нашу Россию. Потому что хоть чуть-чуть информации получат россияне от вас там. О настоящей Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что в целом в нынешнем году между Беларусью и Россией проведено более 200 межрегиональных встреч. Около 20 глав российских регионов посетили Беларусь. «С каждым губернатором я встречаюсь лично. Все визиты широко освещаются в белорусской прессе. А что узнали жители ваших регионов об этих встречах, особенно из федеральных, центральных СМИ?» — задал вопрос белорусский лидер.
Глава государства констатировал, что в этом плане в определенной степени помогает интернет, где можно прочитать ту или иную более полную информацию из белорусских источников.
«Конечно, мы понимаем специфику формата. Но если уж втягиваете в подобные сюжеты Беларусь, то хотя бы приглашайте экспертов, которые действительно причастны к нашим внутренним политическим процессам, владеют информацией, могут дать адекватную и профессиональную оценку», — добавил глава государства.
Александр Лукашенко призывает СМИ не пытаться раздувать пламя из белорусско-российских споров
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возникающие на высоком уровне споры по вопросам белорусско-российского сотрудничества рабочими моментами. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества.
«Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисса», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на звучащие порой претензии о многомиллиардной поддержке со стороны России. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества.
Глава государства подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.
«Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн», — сказал Президент.
«Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашено полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене. «Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать — глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огромные деньги», — заметил белорусский лидер.
Президент добавил, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом.
Александр Лукашенко: интеграционные позиции Беларуси неизменны
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Беларусь остается последовательной сторонницей интеграции. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. «Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют на постсоветском пространстве», — отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии железобетонного исполнения достигнутых договоренностей.
«Как видите, мы ничего лишнего не требуем: договорились — надо исполнять. Это абсолютно естественное и справедливое ожидание от партнерства, которое, как предполагалось изначально, должно строиться на равных условиях и взаимном доверии. Вот и все. Если нет исполнения — нет союза», — сказал Президент.
Александр Лукашенко при этом заметил, что равные условия не означают, что все надо собрать вместе и поровну поделить. «Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Только бы не было препятствий, чтобы это можно было создавать», — заметил глава государства.
Президент подчеркнул, что, как показывает история, всякие союзы, которые заключались на неравноправных условиях, долго не существовали.
«Если, как это принято часто в России, исходить из того, что «мы такие огромные, а вы — поменьше, поэтому вот так будет», тогда не о чем договариваться, это не союз», — добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что в свое время после распада СССР речь шла о создании балто-черноморского региона, чтобы он стал своего рода барьером между ЕС и Россией. «Мне удалось тогда этот барьер сломать, — сказал он. — Тогда этот замысел не реализовался. И я стал нерукопожатным на Западе и вообще «последним диктатором в Европе». Это не потому, что я диктатор, а потому, что мы начали проводить такую политику, которая разрушила этот замысел».
Президент призвал задуматься над этим: «Когда кто-то в России в нашу сторону махает рукой (да что там Беларусь…), надо подумать, что вы своими руками воссоздаете этот балто-черноморский регион». Глава государства обратил внимание, что это особенно актуально на фоне современной обстановки в регионе.
Наряду с этим Президент особо отметил, что на внешних контурах Беларусь и Россия, как и подобает союзникам, едины в своих оценках мировой геополитики, поддерживают друг друга в многосторонних организациях. Кроме того, совместно реализуется Программа согласованных действий в области внешней политики, координируются подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, в том числе в сфере противодействия новым вызовам и угрозам.
Александр Лукашенко: Беларусь сделает все от нее зависящее для восстановления мира между славянами
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества.
«Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир», — заявил белорусский лидер.
В этом должны помочь и журналисты, убежден Александр Лукашенко. «Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство. Надо осознавать ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Если оно рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение. А некоторые говорят, что вы это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали», — сказал Президент.
Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты и блогеры посетили Полоцк. Глава государства отметил, что этот город — колыбель славянской государственности. «Если следовать «Повести временных лет», то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь — на белорусской земле — находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска», — обратил внимание Александр Лукашенко.
«Может, потому в нашей стране особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире. Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы», — подчеркнул белорусский лидер.
Глава государства добавил, что сильнее всего славянские народы связывает общая история, культура, славные и трудные времена, пережитые вместе. «Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно», — сказал Президент.
Александр Лукашенко допустил, что, может быть, тогда не все обратили внимание на эти слова, но их актуальность сегодня только возросла.
Александр Лукашенко о цензуре: я категорический противник закрывать кому-то рот
Цензуры в информационной сфере быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению главы государства, общий депрессивный информационный фон наносит большой вред обществу. Зачастую это определяет действительность и уж точно никак не способствует качественным изменениям жизни человека, констатировал он.
«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже — это во вред».
Президент добавил, что цензура особенно бессмысленна в эпоху интернета. «Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете, и они там все видят», — заметил он.
Александр Лукашенко: проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет
Проблем с подписанием соглашения о взаимном признании виз с Россией не будет. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Думаю, тут проблем не будет, — сказал белорусский лидер. — Просто этот документ пока не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси».
Соглашение о взаимном признании виз стало редким исключением: на союзном Совмине оно обсуждалось раньше, чем легло на стол Президенту. Александр Лукашенко рассказал, что соглашение поступило ему только накануне вечером. Впрочем, МИД уже проинформировал главу государства, что в документе учтены все пожелания и белорусов, и россиян. «Если так, то проблем не будет», — резюмировал Президент.
Как сообщалось, межправсоглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Беларуси или России. После вступления в силу документа иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. Документ предполагает, что иностранцы, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы.
Ответить на глобальные вызовы способны только мощные интеграционные объединения — Александр Лукашенко
Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Любые проблемы могут быть решены только сообща и только через сотрудничество. Об этом свидетельствует и череда международных саммитов: «Большой двадцатки», ЕАЭС, ОДКБ. Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. В одиночку даже крупной державе не справиться», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что в следующем году Беларусь и Россия отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, а также пятилетие Евразийского экономического союза.
«Мы вместе прошли не всегда простой, но очень продуктивный и богатый на добрые дела путь», — заявил Александр Лукашенко. Какие бы при этом ни возникали шероховатости, стороны всегда находили взаимопонимание, обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо шаг за шагом исполнять договор
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем видении развития союзной интеграции, о том, как Беларуси и России снять проблемные вопросы в отношениях, в том числе по энергоносителям, налоговому маневру, единой промышленной политике, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства напомнил о необходимости соблюдения достигнутых соглашений. «Надо исполнять договор и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений», — сказал он. Александр Лукашенко убежден, что прежде чем копать вглубь, надо снять вопросы, лежащие на поверхности. «А их куча, и их можно снять за сутки», — заметил Президент.
Александр Лукашенко начал с ценообразования природного газа. В себестоимости любой продукции для Беларуси очень важен такой показатель, как цена на газ. По следующему году ясность есть, но в его середине Беларусь и Россия договорились определиться до 2025 года. «Но Россия даже не стала вести переговоры, хотя мы с Путиным договорились об этом в Санкт-Петербурге (на встрече в апреле 2017 года. — Прим. БЕЛТА), — констатировал Президент. — Это неправильно. Договорились — надо двигаться». Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что Беларусь не требует низких цен на газ, таких как, например, для Смоленской области, где они в два-три раза ниже. «Мы требуем, чтобы были исполнены наши договоренности — они пронизывают все наши соглашения и договоры — о равных условиях для субъектов хозяйствования», — сказал глава государства.
Касаясь налогового маневра в России, Президент обратил внимание, что за три года его проведения белорусский бюджет потерял почти $3,5 млрд, до 2024 года его потери по разным оценкам составят до $10,8 млрд. Фактически таможенные пошлины вводятся другим путем, констатировал глава государства, подчеркнув, что таким образом разрушается основа союза. «Была железная договоренность: равные условия для людей, для субъектов хозяйствования, чтобы развивать интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается», — предостерег Александр Лукашенко.
«Интеграция должна быть во имя объединения наших народов. Это должно быть в интересах наших людей», — резюмировал глава государства.
Александр Лукашенко: как только появится возможность, хочу посетить Чечню
Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Чеченскую Республику, как только появится возможность. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что его пригласил глава Чечни Рамзан Кадыров, и, как только будет возможность, планирует посетить Чечню, хочет посмотреть город Грозный. Президент Беларуси рассказал, что у него сложились давние, хорошие связи с руководителем этой республики и передал ему самые добрые пожелания. О добром отношении Беларуси к Рамзану Кадырову свидетельствует и тот факт, что он награжден орденом Дружбы народов, которая является высшей государственной наградой в Беларуси для иностранных граждан.
Глава государства привел примеры того, как белорусы и чеченцы поддерживают друг друга. Он также пообещал, что все достигнутые с руководителем Чечни договоренности будут выполнены, и даже раньше предусмотренных сроков.
«Я приеду в Чечню, и мы еще раз вернемся к исполнению того, о чем договорились. А также договоримся о следующих шагах, — продолжил Президент. — У нас закрытых тем нет — от АПК до нефтепереработки».
Александр Лукашенко: надо объединяться на фоне внешнего давления
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным продолжать интеграцию с Россией и в ЕАЭС на фоне внешнего давления. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я сказал премьерам ЕАЭС — знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, — заметил Александр Лукашенко. — Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете?»
«Мелкие проблемы — их не то что надо не видеть, отбросить… Их не надо создавать. Что мы деремся? Ладно, вы не продадите нам 5 млрд куб. м газа дополнительно. Куда вы денете этот природный газ при том бешеном темпе, когда уходят от традиционных углеводородов?» — сказал Президент.
При этом глава белорусского государства подчеркнул: страна не просит просто снизить цены на газ, нужны именно равные условия.
Александр Лукашенко обратил внимание, что сегодня в мире идут торговые войны, с приходом Дональда Трампа на пост Президента США сложная ситуация складывается вокруг Всемирной торговой организации. Среди стран ЕАЭС только Беларусь не является членом ВТО, хотя договаривались координироваться в вопросе вступления в организацию, но Россия вступила во Всемирную торговую организацию, это сделал и Казахстан. Однако сейчас стали очевидны проблемы с ВТО — на площадке «Большой двадцатки» звучат заявления, что организацию надо переформатировать, переделать. «В Питере недавно обсуждали эту проблему. Назарбаев (и Путин его поддержал) говорит — опять Лукашенко выиграл», — рассказал глава государства.
Александр Лукашенко о вопросе назначения генсека ОДКБ: проблему создала не Беларусь
Российские журналисты на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко затронули тему назначения генерального секретаря ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил глава государства, проблему с затянувшимся назначением нового генсека создала не Беларусь. «Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», — выразил мнение Александр Лукашенко, комментируя сложившуюся ситуацию.
Касаясь резкой реакции Никола Пашиняна, Президент Беларуси подчеркнул: «Ведь проблему создали не мы, а он. Раз создал, возникла эта проблема, посадили бывшего руководителя организации, если ты мудрый человек — тихонько бы решили этот вопрос, избрали этого чиновника, не такую огромную роль он там играет, и не было бы этой проблемы. Нет, Никол Пашинян окунул нас во внутриполитические проблемы. То, что это внутри Армении отозвалось, — это не мы туда влезли, это в ходе обсуждения он нас туда затянул, что там выборы и прочее».
Александр Лукашенко пояснил свою позицию: «Поскольку мы следующие должны были от Армении перенимать эту эстафету (генсека ОДКБ. — Прим. БЕЛТА), мне как-то неудобно было на эту тему говорить, как будто я рвусь, чтобы наш был человек. Нет, это Нурсултан Назарбаев, а потом Владимир Путин и остальные поддержали, чтобы в связи с этим председательство перешло и руководителем был избран следующий — это Беларусь. Я сказал: хорошо, мы к этому готовы, всего через год мы своего человека были бы должны предложить по уставу, пусть будет».
«Потом Нурсултан Назарбаев ответил журналистам, что белорусы будут следующими председательствовать, в принципе, об этом договорились. Да, Армения была против, но практически об этом договорились. Президент Казахстана об этом сказал. Пошла резкая реакция от Никола Пашиняна», — продолжил Президент.
Александр Лукашенко считает, что все-таки следует проявлять мудрость в данных вопросах, что и делают опытные политики.
С учетом сложившейся ситуации он согласился бы даже с тем, чтобы следующая после Беларуси по ротации на должность руководителя ОДКБ страна, а это Казахстан, взяла бы на себя руководство.
Президент Беларуси также акцентировал внимание на том, что на должность руководителя Организации следует назначать «действующих молодых генералов, чтобы показать значимость ОДКБ».
В связи со сложившейся ситуацией Александр Лукашенко также сказал, что не надо упрекать Беларусь в том, что она торгует оружием с Азербайджаном. Он пояснил, что на испытания ракетного комплекса «Полонез» пригласил в Беларусь и армян, и азербайджанцев, и россиян и они имели возможность убедиться в том, что это действительно высокоточное оружие.
«Азербайджанцы просят — продайте, — продолжил глава государства. — А нам надо кредит возвращать, который брали под это. И я тогда сказал, что продам азербайджанцам. И армянам предложил аналогичный комплекс. Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский «Искандер», его на параде показывали. И мы по просьбе азербайджанцев сделали им комплекс к параду. Вот в чем, наверное, моя вина — что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и армянам, они сказали, что не надо».
Наряду с этим глава белорусского государства резюмировал, что, несмотря ни на что, он хорошо относится ко всем странам, в том числе к Армении и армянам.
Лукашенко рассказал о предложениях по участию России и Беларуси в разрешении нагорно-карабахского конфликта
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал об озвученных ранее предложениях по участию России и Беларуси в разрешении нагорно-карабахского конфликта, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что этот вопрос обсуждался еще в Ереване на одном из саммитов ОДКБ в то время, когда президентом Армении был Серж Саргсян. Он призывал лидеров Армении и Азербайджана вместе решить эту проблему, пойдя на компромиссные решения. При этом Беларусь и Россия заняли консолидированную позицию, в том числе пообещав при необходимости ввести воинский контингент для обеспечения определенных гарантий.
Александр Лукашенко расставил точки над «i» в вопросе, кто перед кем извинялся на саммите в Санкт-Петербурге
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества лично прокомментировал подробности жаркой дискуссии на недавнем саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент отметил, что порой в российских СМИ необъективно освещают события, связанные с Беларусью, вплоть до фейков. Один из примеров он привел с недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, когда к нему подошли представители российского телевидения. «Они обязательно меня там за руки схватят, зная, что я, конечно, не пройду мимо микрофона, если человек спрашивает. Я уважаю журналиста, отвечаю ему на вопрос. Говорю, что там накал был, что пришлось друг перед другом извиняться», — рассказал белорусский лидер.
«Что они делают: дают перепалку с Путиным в открытом эфире, а дальше, что Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным за то, что он с ним вступил в разговор. Да господь с вами! Я бы ниже своего достоинства посчитал за это извиняться. Мы извинялись там… Я перед Николом (исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. — Прим. БЕЛТА) извинялся, что на него нападал там по разным причинам. Путин извинялся перед всеми. Там же такая каша была… Назарбаев начал извиняться. И это действительно было — мы извинялись друг перед другом на этом заседании. Но они же (в российских СМИ. — Прим. БЕЛТА) тонко и специально подсунули эту информацию», — отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал налоговый маневр главным вопросом предстоящей встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча лидеров двух государств должна состояться до конца этого года. Главным вопросом переговоров Александр Лукашенко назвал налоговый маневр.
Александр Лукашенко об отношении к фейкам: главное — посмотреть, кому это выгодно
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества рассказал о своем отношении к фейковой информации, передает корреспондент БЕЛТА.
«С течением времени я более спокойно начал реагировать на какие-то фейки. Тем более есть такой фейк, который тебе на пользу, — заметил Александр Лукашенко. — Но главное для меня — посмотреть, кому это выгодно и кто это распространяет. Я говорю о некотором уклоне российских средств массовой информации так болезненно, потому что уже вижу, что это оттуда забрасывается. Я не сторонник этого. Ты лучше в глаза смотри и скажи или публично, или в закрытом режиме. Я сторонник такой политики, а не закулисной».
Глава государства признался, что на фейковые новости в интернете реагирует спокойнее, чем в традиционных СМИ. «Может, я слишком консервативен, поэтому у меня такое отношение к книгам и газетам, — добавил Президент. — Я даже интернетом редко пользуюсь: и некогда, и я особо к этому не стремлюсь».
Александр Лукашенко: суверенитет для Беларуси — это святое
Суверенитет для Беларуси — это святое, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы (Россия. — Прим. БЕЛТА) тоже не настолько независимы, но суверенны, — сказал Александр Лукашенко. — Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит — это во вред самой России».
Александр Лукашенко о решении конфликта в Украине: пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призывает враждующие стороны к практическим шагам по решению конфликта на востоке Украины. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я не хочу, чтобы старики гибли в Донбассе. Я знаю, что там происходит, лучше, чем сидящие здесь, и лучше, чем даже руководство России. Я знаю, что происходит. За что гибнут дети и старики, женщины? Ведь мужики там воюют где-то… Пусть стреляют друг в друга, если мозгов нет. Но дети чего гибнут, они в чем виноваты? — сказал глава государства. — Вот из чего исходит моя позиция. И нам ли — славянам — воевать здесь. Мы же на одно лицо, мы одни и те же люди. И я знаю украинцев. Я там служил, я там работал, ко мне люди с запада (Украины. — Прим. БЕЛТА) приезжали, работали. Они не враги, они не такие плохие, как вы иногда говорите на каналах. Давно пора прекратить это, уже никто не смотрит».
Александр Лукашенко считает, что надо восстанавливать нормальные отношения, и это возможно. «Но чем дальше — тем хуже. Я вам скажу свою позицию: все боятся, что там (в Украине. — Прим. БЕЛТА) будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу сказал: слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести», — отметил Президент.
Глава белорусского государства не исключил, что впоследствии у таких «нацменов» может появиться и ракетное оружие. «Вас не удивляет, что в этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте на минутку, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить», — заявил белорусский лидер.
Президент отметил, что без участия США никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат. «Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь. — Прим. БЕЛТА) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе. Слушайте, немцам же простили — 30 миллионов погибли — почти забыли. Слава богу, этого еще в наших отношениях нет. Так давайте делать шаги в этом направлении», — призвал Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что ранее предлагал конкретное участие в урегулировании конфликта, в том числе обеспечении безопасности на границе, организации выборов в соответствии с минскими соглашениями. Однако ни украинская сторона, ни российская на это не пошли.
Александр Лукашенко назвал полным идиотизмом войну с памятниками в соседних странах
Война с памятниками в соседних с Беларусью странах — это полный идиотизм. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Когда я вижу отбойные молотки, когда они голову отрывают какому-то нашему полководцу — это полный идиотизм», — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в Беларуси сохранили военные памятники, ухаживают за ними. В стране оберегают все мемориалы, установленные в знак памяти о Великой Отечественной войне, подчеркнул он.
«Это должна быть международной тенденцией — относиться хорошо к памятникам, к погибшим», — считает Президент.
Александр Лукашенко: переговоры «нормандской четверки» состоялись в Минске по предложению Меркель
Переговоры «нормандской четверки» по урегулированию кризиса в Украине состоялись в Минске по предложению федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Вы знаете, кто предложил в Минске провести переговоры «нормандской четверки»? Меркель предложила. Когда обсуждали, куда и где, она сказала: в Минск», — отметил Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что и украинцы, и россияне — родные для белорусов люди, поэтому он не может занимать позицию только одной из сторон. При этом, подчеркнул Александр Лукашенко, в миротворцы он тоже не напрашивался. «Я не хочу рассказать глубже, как здесь собирались президенты. Я думал, сорвется эта встреча. Что я только ни делал — это была моя работа, мне поручили, — добавил он. — Вот видите, и Беларусь пригодилась. А если бы с ружьем ходили на чьей-то стороне?»
«Необходимо быть мудрее. Надо не только пропагандой заниматься, — подчеркнул Президент. — Надо голову на плечах держать и думать, что нам лучше, что детям оставим. Вот этот конфликт мы не должны детям оставить».
Александр Лукашенко пообещал ответить на письмо Брижит Бардо о защите животных
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на адресованное ему письмо Брижит Бардо о защите животных. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мне эта тема знакома, Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Брижит Бардо — величина, мало того — очень важную тему подняла», — сказал Александр Лукашенко.
Отвечая на вопрос о ситуации с усыплением бездомных животных в Минске, глава государства заявил, что он подробнее изучит этот вопрос. В любом случае недопустимо формально подходить к такой теме, как усыпление животных, считает Президент.
«Когда здоровые животные брошены, и их усыпляют — это безобразие. Но безобразие наше с вами. Я как деревенский человек знаю, откуда появляются бездомные кошки и собаки — это от нас, это мы их выбрасываем на улицу. Поэтому мы будем вечно бороться с этой проблемой, пока сами мозги в руки не возьмем», — резюмировал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко считает, что решение о смертной казни должен принимать народ
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества высказался на тему смертной казни, подчеркнув, что не может отменить ее в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко рассказал, что изучает ситуацию западных стран, где считают, что вопрос смертной казни не должен выноситься на референдум. При этом в разговоре с белорусским лидером представители Запада признают, что две трети населения поддержали бы применение исключительной меры наказания. «Они привыкли говорить, что это вопрос не для народа. А я считаю — для народа», — подчеркнул Президент.
Он напомнил, что в Беларуси состоялся референдум, на котором большинство граждан высказалось против отмены смертной казни. «У нас прошел референдум. Отменить смертную казнь не могу», — добавил Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера, в России, где действует мораторий на смертную казнь, население также не поддержало бы его отмену.
Глава государства признался, что самые тяжелые документы, которые ему приходится подписывать, — это смертные приговоры. Прежде чем принять решение, Президент изучает основные материалы уголовного дела. Примеры некоторых из них Александр Лукашенко приводит западным партнерам, когда они начинают разговор об отмене смертной казни, и спрашивает, хотят ли они, чтобы что-то подобное произошло с их родными.
Александр Лукашенко считает пиаровским ходом поднимавшийся ранее вопрос о российской авиабазе в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает непродуманным пиаровским ходом поднимавшийся некоторое время назад вопрос о возможности создания в Беларуси российской авиабазы. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в рамках Союзного государства у Беларуси и России существует высокий уровень интеграции, в том числе в военной области. «В ОДКБ такого нет. У нас здесь зона ответственности ОДКБ в западном направлении. У нас разработан план на случай обострения отношений с НАТО или, не дай бог, конфликта или войны. В ОДКБ с другими государствами этого нет. У нас очень глубокая интеграция, вплоть до военной», — сказал белорусский лидер.
«Правда, испохабили все этой базой. Никому база не нужна. Слушайте, строить какую-то базу на старом аэродроме (с Путиным мы обсуждали эту проблему). Я задаю вопрос: зачем? 3-4 минуты — время подлета самолетов из России. Зачем на передовую, если тут война начнется, тащить аэродром? Одна ракета — взлетно-посадочная полоса непригодна. Это был непродуманный пиаровский ход — вот, мы базу тут разместим», — заявил Александр Лукашенко.
Владимир Путин предлагает Александру Лукашенко провести встречу 25 декабря
Президент России Владимир Путин предлагает Президенту Беларуси Александру Лукашенко провести встречу 25 декабря. Об этом сегодня белорусский лидер заявил на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Александра Лукашенко, ему докладывают, что «Владимир Владимирович предлагает 25 декабря в Кремле встретиться и обсудить вопросы».
Как сообщалось, главным вопросом предстоящей встречи с Президентом России Владимиром Путиным Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал налоговый маневр. «Самый главный вопрос, который мы должны решать, — вопрос экономический — налогового маневра», — сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что не пойдет ни на какие ухищрения в личных интересах и в игры играть не будет. «Развивать проект Союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян», — добавил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко: необходимо собирать «Хельсинки-2», чтобы успокоить мир
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым срочно запустить масштабный переговорный процесс «Хельсинки-2». Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я считаю, что срочно надо собирать подобную конференцию. Чтобы как-то успокоить мир, надо это сделать, — сказал Александр Лукашенко. — Я вижу спасение мира в том, чтобы мы остановились хотя бы, чтобы не бежали в гонку вооружений и завтрашнюю войну. А мы уже почти стреляем друг в друга. Нам «Хельсинки-2″ нужны».
В то же время Президент отметил, что страны не могут провести полноценный саммит ОБСЕ (последняя встреча глав государств состоялась в Астане в 2010 году, предыдущая — в Стамбуле в 1999 году), чтобы обсудить актуальные вопросы международной безопасности, не говоря уже о запуске нового переговорного процесса. «Это же позорище», — добавил глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время...
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