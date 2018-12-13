Власти передумали вводить запрет на торговлю через интернет подержанными вещами

В Беларуси не будут вводить запрет для ИП и юрлиц на онлайн-торговлю подержанными вещами. Это предложение исключили из проекта постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Елена Бычкова

Напомним, в начале октября МАРТ вынес на общественное обсуждение проекта постановления Совмина, который предусматривает внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам. Предлагалось ввести запрет на онлайн-торговлю ИП и юрлиц подержанными вещами.

В обновленном варианте проекта постановления Совмина это предложение уже не содержится.

Ввести запрет предлагали по предложению концерна «Беллегпром» «для обеспечения

населения качественными и безопасными товарами легпрома список товаров, которыми запрещено торговать в Сети, дополнен бывшими в употреблении одеждой и

обувью».

— Введение указанного запрета обусловлено тем, что при реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте, — отмечали ранее в МАРТ. — При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров, лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении.

В МАРТ уточняли, что по результатам проведенного концерном «Беллегпром» мониторинга в некоторых интернет-магазинах выявлены факты реализации бывших в употреблении белья нательного, одежды и обуви для детей.