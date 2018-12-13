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В «Великом камне» открывается бар «Офицер» с кителями, шкурой медведя и советской символикой
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Бар находится в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» возле бизнес-центра «Чайна Мерчантс» и представляет собой отдельное здание. Ведущие паблика koko.by рассказали, что в заведении подают только алкогольные напитки, есть бильярд и настольный футбол. Интерьер заведения оформлен в советском стиле: на окнах висят шторы-роллеты из флагов БССР, на потолке — маскировочная сеть, на стенах — шкура медведя, китель, герб БССР.
В бизнес-центре «Чайна Мерчантс» нам сказали, что заведение еще не открыто и там ведутся работы.
— Да, это наша компания, только бар пока не работает, точной даты открытия пока нет.
Хоть официально объект не открылся, но в
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» находится в Минской области за МКАД-2. «Чайна Мерчантс Групп» — инвестор и резидент индустриального парка. Компания
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Бар открывается неподалеку от аэропорта.
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