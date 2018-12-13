В «Великом камне» открывается бар «Офицер» с кителями, шкурой медведя и советской символикой

В телеграм-канале koko.by заметили бар «Офицер» в стилистике Советского Союза с кителями и гербом СССР на стенах. Выяснилось, что это заведение находится в «Великом камне» и готовится к открытию.

Бар находится в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» возле бизнес-центра «Чайна Мерчантс» и представляет собой отдельное здание. Ведущие паблика koko.by рассказали, что в заведении подают только алкогольные напитки, есть бильярд и настольный футбол. Интерьер заведения оформлен в советском стиле: на окнах висят шторы-роллеты из флагов БССР, на потолке — маскировочная сеть, на стенах — шкура медведя, китель, герб БССР.

В бизнес-центре «Чайна Мерчантс» нам сказали, что заведение еще не открыто и там ведутся работы.

— Да, это наша компания, только бар пока не работает, точной даты открытия пока нет.

Хоть официально объект не открылся, но в Instagram на странице бизнес-центра уже можно наблюдать фото иностранцев в этом заведении. Судя по другим фотографиям гостей бара, здесь также работают бармены в солдатской форме.

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» находится в Минской области за МКАД-2. «Чайна Мерчантс Групп» — инвестор и резидент индустриального парка. Компания построила в «Великом камне» торгово-логистический субпарк, гостиницу и бар.