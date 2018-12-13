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В «Великом камне» открывается бар «Офицер» с кителями, шкурой медведя и советской символикой

14.12.2018 17:29 — Разное | Tut.by  
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В телеграм-канале koko.by заметили бар «Офицер» в стилистике Советского Союза с кителями и гербом СССР на стенах. Выяснилось, что это заведение находится в «Великом камне» и готовится к открытию.


Patrick J. Vogel, google.com

Бар находится в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» возле бизнес-центра «Чайна Мерчантс» и представляет собой отдельное здание. Ведущие паблика koko.by рассказали, что в заведении подают только алкогольные напитки, есть бильярд и настольный футбол. Интерьер заведения оформлен в советском стиле: на окнах висят шторы-роллеты из флагов БССР, на потолке — маскировочная сеть, на стенах — шкура медведя, китель, герб БССР.

В бизнес-центре «Чайна Мерчантс» нам сказали, что заведение еще не открыто и там ведутся работы.

— Да, это наша компания, только бар пока не работает, точной даты открытия пока нет.


https://t.me/koko_by

https://t.me/koko_by

https://t.me/koko_by

Фото: https://t.me/koko_by

Patrick J. Vogel, google.com

Хоть официально объект не открылся, но в Instagram на странице бизнес-центра уже можно наблюдать фото иностранцев в этом заведении. Судя по другим фотографиям гостей бара, здесь также работают бармены в солдатской форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 艾小花 (@love.small.flower) 22 Ноя 2018 в 7:54 PST

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» находится в Минской области за МКАД-2. «Чайна Мерчантс Групп» — инвестор и резидент индустриального парка. Компания построила в «Великом камне» торгово-логистический субпарк, гостиницу и бар.

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Теги: Минск
 
 
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