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Фильм белоруса по роману Мартиновича - в программе самого престижного фестиваля короткого метра

14.12.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
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Короткометражный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости», снятый по одноименному бестселлеру Виктора Мартиновича, вошел в основную программу международного кинофестиваля в Клермон-Ферране. Эксперты называют этот фестиваль важнейшим киносмотром короткого метра. В случае победы на кинофестивале фильм автоматически номинируется на премию «Оскар».


Кадр из фильма «Озеро радости»

О чем кино:

Фильм «Озеро радости» — экранизация части книги Мартиновича, рассказывает о девятилетней Ясе, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери. Яся начинает строить свою новую жизнь после того, как отец отвозит Ясю в интернат.

Съемки получасового фильма на белорусском языке прошли в деревнях Ляховичского района Брестской области. Главную роль в нем исполнила воспитанница могилевского интерната Анастасия Пляц. В картине также задействованы известные актеры театра и кино: Игорь Сигов («Дверь», «Франц+Полина», «Внутри себя»), Светлана Аникей («Хрусталь», «Ягор»), Александр Молчанов, Ольга Зуй-Войтеховская, Татьяна Мархель, Денис Тарасенко и другие. В фильме звучит музыка белорусской группы «Vuraj», музыканты которой приняли участие в съемках.

«Озеро радости» Виктора Мартиновича, одного из самых успешных современных белорусских писателей, — пятая книга писателя, которую автор называет «самым искренним и самым взрослым романом из написанных им до сих пор». Он рассказывает «о неизбежности взросления» и о том, какие «нечеловеческие усилия нужно приложить, чтобы остаться человеком».


Кадр из фильма «Озеро радости»

Справка AFISHA.TUT.BY

Режиссер Алексей Полуян родился в Барановичах и окончил БГУИР, после чего работал в IT-компании. В 2012 году он поступил в Кассельскую Художественную академию (Германия). Снял несколько документальных и игровых фильмов, принявших участие в международных кинофестивалях. На ММКФ «Лістапад» в прошлом году был награжден призом «За верность нравственным идеалам в киноискусстве» (фильм «Край жанчын»). В 2018 году Полуян представил на фестивале свою новую работу — «Нарушение спокойствия».

— «Озеро радости» — очень личный для моей семьи фильм, — рассказывает Полуян. — Я хотел рассказать драму о сильном человеке, который в 9 лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла. И мы понимаем, что она в этой жизни еще поборется. Поэтому для меня было чрезмерно важно, чтобы главную роль исполнил ребенок из интерната. Мне посчастливилось встретить Настю Пляц в могилевском интернате. Она поверила мне и приоткрыла частичку своего крайне глубокого мира.


Кадр из фильма «Озеро радости»

Международный фестиваль короткометражного кино в Клермон-Ферране проводится с 1979 года. Это самый большой фестиваль короткого метра в мире, второй по посещаемости во Франции после Каннского. Фестиваль открыл миру таких известных режиссеров, как Жан-Пьера Жене («Амели»), Франсуа Озона («8 женщин»), Жана Кунена («99 франков») и многих других. В международный конкурс в этом году из 9238 заявок были отобраны 78 фильмов. Вместе с лентой Алексея Полуяна за приз поборются картины как молодых режиссеров, так и известных мастеров. Среди них — новые фильмы лауреата «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Апичатпонга Вирасетакула («Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни») и Владимира Котта («Громозека», «Карп отмороженный»).

Белорусский фильм впервые вошел в международный конкурс кинофестиваля. Однако наша страна была уже представлена в Клермон-Ферране 2015 году фильмом Дарьи Юркевич «Баба, Ваня и коза». Тогда лента приняла участие в конкурсе французского кино (картина снята в копродукции с Францией).


Кадр из фильма «Озеро радости»

Выход фильма на экраны Беларуси планируется в 2019 году. Прокат будет осуществлять Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», также показавший в белорусских кинотеатрах в 2018 году фильмы «Хрусталь» и «Завтра».

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Теги: Гомель
 
 
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Короткометражный фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости», снятый по одноименному бестселлеру Виктора Мартиновича, вошел в основную...
 
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