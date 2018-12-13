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В Украине создан штаб по ликвидации последствий взрыва в жилом доме
Новости Украины. В украинском Фастове создан штаб по ликвидации последствий
Комиссию возглавляет председатель Киевской областной администрации. Также был организован пункт эвакуации, где находятся жильцы частично обрушившегося строения.
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Новости Украины. В украинском Фастове создан штаб по ликвидации последствий взрыва в жилом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссию...
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