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Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в Венгрии

14.12.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Новости Венгрии. Демонстрация против изменений в трудовом законодательстве, участие в которой принимали студенческие организации, началась мирно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты прошли маршем по улицам Будапешта и вышли к зданию парламента.

Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в Венгрии

Позже некоторые из протестующих стали бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы. В ответ на действия дебоширов стражи порядка применили слезоточивый газ. Несколько человек получили травмы.

Столкновениями с полицией завершилась акция протеста в Венгрии

Напомним, парламент Венгрии проголосовал за внесение поправок в трудовое законодательство. Новые правила предполагают увеличение допустимого времени переработки до 400 часов в год, а также продление до трех лет периода, во время которого работодатели должны оплачивать сверхурочную работу.
 
 
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Новости Венгрии. Демонстрация против изменений в трудовом законодательстве, участие в которой принимали студенческие организации, началась мирно, сообщили в...
 
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