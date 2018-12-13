﻿ «Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси

14.12.2018 17:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беседа Президента с российскими журналистами во Дворце Независимости длилась около 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси

Особое внимание, конечно, уделялось белорусско-российской повестке. Был затронут и вопрос цензуры.

Александр Лукашенко о цензуре: «Я категорический противник кому-то закрывать рот»

У журналистов была возможность задать самые разные вопросы белорусскому лидеру. Например, у Александра Лукашенко спросили о затянувшемся назначении нового генсека ОДКБ, а также его мнении о нестабильной ситуации в мире. Уже после встречи участники поделились своими впечатлениями от общения, отметив откровенный характер беседы.

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси

Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:
В процессе беседы, я честно, просто прониклась. Особенно в некоторых моментах чуть слезы не выступили на глазах. Настолько душевно, настолько позиция Президента откликалась лично в моей душе, в моем сердце. И вот такой вопрос родился.

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси

Владимир Соловьёв, корреспондент газеты «Коммерсантъ»:
Такие встречи всегда полезны в этом смысле, что ты можешь напрямую пообщаться с первым лицом, задать ему вопросы. В общем-то, они были заданы, но, как это часто бывает, в период, когда непростые складываются отношения или непростые вопросы решаются, то ответы на эти вопросы размываются. Видимо, сознательно в это случае, потому что, как мы услышали, встреча президентов России и Беларуси только будет. И перед этой встречей стороны все-таки осторожничают.

Александр Лукашенко о будущем Союзного государства: надо идти шаг за шагом по выполнению соглашений

Встреча с Президентом Беларуси стала завершающей в программе пресс-тура российских журналистов.

«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беседа Президента с российскими журналистами во Дворце Независимости длилась около 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Никуленков: Оказывается, я и не знал, что такое гандбол
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика