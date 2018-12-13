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«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси
Новости Беларуси. Беседа Президента с российскими журналистами во Дворце Независимости длилась около 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание, конечно, уделялось белорусско-российской повестке. Был затронут и вопрос цензуры.
У журналистов была возможность задать самые разные вопросы белорусскому лидеру. Например, у Александра Лукашенко спросили о затянувшемся назначении нового генсека ОДКБ, а также его мнении о нестабильной ситуации в мире. Уже после встречи участники поделились своими впечатлениями от общения, отметив откровенный характер беседы.
Яна Цветкова, корреспондент Свердловского областного телевидения:
Владимир Соловьёв, корреспондент газеты «Коммерсантъ»:
Встреча с Президентом Беларуси стала завершающей в программе пресс-тура российских журналистов.
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«Я просто прониклась». Российские журналисты поделились впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси
Новости Беларуси. Беседа Президента с российскими журналистами во Дворце Независимости длилась около 4 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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