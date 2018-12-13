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Ответственность за стрельбу в Страсбурге взяло на себя Исламское государство
Новости Франции. Ответственность за стрельбу во французском Страсбурге взяла на себя группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Террористы указали, что нападавший был одним из их солдат. По делу о стрельбе у ярмарки задержаны 7 человек из окружения стрелявшего. Самого злоумышленника накануне
Напомним, вечером 11 декабря мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли 3 человека. Пострадали более 10.
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Новости Франции. Ответственность за стрельбу во французском Страсбурге взяла на себя группировка Исламское государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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