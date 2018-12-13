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Россияне определились с главным событием и человеком года
14.12.2018 17:44 — Разное | Ежедневник
Каждый десятый россиянин (10 процентов) назвал повышение пенсионного возраста в стране главным событием уходящего 2018 года.
Почти половина респондентов (45 процентов) затруднились ответить на этот вопрос, передает
Переизбрание президента Владимира Путина вспомнили два процента опрошенных, столько же — Олимпиаду в Пхенчхане.
Среди значимых событий также назывался пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», рост цен и сирийская кампания (по одному проценту).
Участники исследования ответили на вопросы о тех, кого они могли бы назвать людьми года. Президент России Владимир Путин с отрывом лидирует в категории «политики» — 29 процентов. Второе место — у главы МИД Сергея Лаврова (семь процентов).
По одному проценту набрали премьер-министр Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный, мэр столицы Сергей Собянин и лидер КПРФГеннадий Зюганов, а представлявшего его партию на выборах президента Павла Грудинина отметили вдвое больше респондентов (два процента).
Среди деятелей культуры первые три места заняли режиссер Никита Михалков(два процента), певец Иосиф Кобзон и актер Константин Хабенский (по одному проценту). Находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников, рэпер Oxxxymiron и Баста набрали по 0,5 процента.
Спортсменом года россияне чаще всего называют фигуристку Алину Загитову(семь процентов). Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и вратарь российской футбольной сборной Игорь Акинфеев набрали по пять процентов голосов.
В декабрьском исследовании участвовали полторы тысячи человек, проживающие в 53 субъектах страны.
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Каждый десятый россиянин (10 процентов) назвал повышение пенсионного возраста в стране главным событием уходящего 2018 года.
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