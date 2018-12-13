В Германии официально ввели третий пол

13 декабря Бундестаг принял поправки к закону, по которым в стране официально вводится третий пол. Теперь в свидетельстве о рождении интерсексуалы вносятся под обозначением «различный» («divers») или «другой», пишет dw.com.

Раньше в ЗАГСах пол указывали либо «мужской», либо «женский», либо «данные отсутствуют». Поправки к закону приняли для защиты интерсексуалов − людей, у которых есть и мужские, и женские половые признаки (также их называют гермафродитами). Причём пол ребёнка можно будет изменить задним числом, если со временем у него не проявились явно мужские или явно женские половые признаки. Также изменить пол можно в ситуации, когда родители просто ошиблись и выбрали неверный.

Если родители, например, ошиблись с полом ребёнка и дали ему мужское имя, они могут поменять в том числе и его. Но тогда нужно медицинское заключение. «Зелёные» и левые раскритиковали это требование. ЛГБТ-сообщество тоже негативно отнеслось к такому требованию: «Изменение имени и правовой половой принадлежности должно быть обеспечено по требованию заявителя в орган ЗАГСа. Унизительные освидетельствования и патологизация должны быть отменены», − заявил представитель организации.

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