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Диалог длиною в пять часов: о чем говорил Лукашенко с российскими журналистами

14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Почти пять часов президент Беларуси Александр Лукашенко общался с российскими журналистами. В том числе разговор был о спорных моментах в отношениях Москвы и Минска. Чем закончилась встреча, рассказал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев. 

Завершилась встреча Александра Лукашенко с представителями российских СМИ, в ходе которой прозвучали ответы на два десятка вопросов. О чем только не спрашивали президента, но главной темой, конечно, стало российско-белорусское сотрудничество. 

Также прозвучала тема соблюдений всех договоренностей в рамках интеграции. Белорусский лидер призвал журналистов к объективности и попросил не раздувать рабочие споры между Беларусью и Россией до уровня сенсаций. Говорил Лукашенко и о нерешенных вопросах между двумя странами. Он отметил, что в ближайшее время они будут рассмотрены на высшем уровне. Белорусский лидер уверен, что все проблемы можно решить, ведь для этого есть не только политическая воля – белорусы и россияне близки по духу, а это значит, что неразрешимых проблем быть не может.

«Я Путину часто говорю: слушай, вот сейчас поставить белоруса, тебя, меня, чем мы отличаемся? Он говорит: ничем. Вот и давайте на этом политику и будем строить. Мы ничем не отличаемся, чего нам сражаться, воевать. Места для жизни хватает всем. У нас около 10 млн населения, а надо 20 млн. Иди, бери кусок земли, работай, живи, корми семью – это главное. А все эти амбиции проходят, потому что и мы приходящие, временные на этой бренной земле», – сказал Лукашенко.

Говоря об отношениях двух стран, глава государства подчеркнул, что Российская Федерация остается для белорусов стратегическим партнером. Беларусь, помимо строительства Союзного государства, будет продолжать также интеграцию в ЕАЭС. Что же касается актуальной проблемы взаимного признания белорусских и российских виз, то здесь проблем Лукашенко не видит и считает этот вопрос решенным.

«Что касается нашего Шенгена, я думаю, тут проблем не будет. Этот документ не прошел внутригосударственные процедуры. Я думаю, это не проблема, будет подписание этого соглашения. Тем более, как МИД меня информирует, там учтены все пожелания и белорусов, и россиян. Если так, то проблем не будет», – добавил белорусский лидер.

Говоря о независимости страны, Лукашенко подчеркнул, что в каких бы объединениях ни состояла страна, вопросы белорусского суверенитета не обсуждаются, они святые. Затронул президент и ситуацию в Украине, а также развеял слова скептиков о том, что мира там не будет. Лукашенко убежден, что стабильности в том регионе добиться достаточно просто. Для этого сторонам конфликта нужно меньше говорить, а больше заниматься делом.

Отметим, что разговор с главой государства для журналистов стал кульминацией знакомства с Беларусью. Всю неделю во время пресс-тура гости посещали промышленные, культурные и спортивные объекты. 

Телеверсию встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с российскими журналистами смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «МИР».



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Представители медиасообщества России задали белорусскому лидеру два десятка вопросов.
 
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