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Дмитрий Никуленков: Оказывается, я и не знал, что такое гандбол

14.12.2018 17:17 — Разное | Партизан  
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Дмитрий Никуленков в гандболе уже два десятилетия, за его плечами выступления в элитных клубах мира — польском «Виве», минском «Динамо», брестским БГК. И регулярно хорошие игры за сборную страны.



Весной слухи, в которые долгое время не верили болельщики ручного мяча, о переходе опытного игрока в минский СКА, стали реальностью. Никуленков провел с армейцами длинные летние сборы и уже сыграл в своем новом клубе практически полсезона. 

И только теперь, как признается сам Дмитрий, по-настоящему узнал, что такое гандбол. О том, как играть с партнерами, которые практически вдвое моложе, и есть ли шанс у сборной Беларуси вернуться в элиту и отобраться на Олимпийские игры, Дмитрий Никуленков рассказал в интервью "Звяздзе"

О клубе: Будем биться, обещаю!

— Дмитрий, в СКА вы провели уже четыре месяца, не пожалели о своем выборе?

— Начну с того, почему вообще сейчас я нахожусь в СКА, так как по большому счету мог бы уже и «завязать» с гандболом. Все просто, я очень люблю эту игру! За месяцы работы в армейцах я всем доволен, мне нравится работать с молодыми, что-то им подсказывать. 

Вообще, посмотреть с другой стороны на гандбол, потому что, честно говоря, оказывается, я не видел белорусского гандбола изнутри. В СКА я играю с молодыми ребятами, у которых очень большой потенциал, надеюсь, через какое-то время они раскроются в полной мере, и мне хочется, чтобы с моей помощью это произошло намного быстрее.

— Что оказалось самым сложным в СКА для вас?

— Тяжело играть с молодыми. Я 20 лет в гандболе, но, как оказалось, мы с молодыми совершенно по-разному видим эту игру. Три месяца ушло на притирку, объяснение каких-то маленьких вещей, которые они не понимали, не видели. Но сейчас, я думаю, у нас равняется видение игры. Жаль, конечно, что нет игр с высоким накалом, как, скажем, с Брестом, или матчей в Еврокубках, с помощью них мы бы скорее научились понимать друг друга.

— Для вас не составляет труда, кроме игрока, выступать еще и в роли учителя?

— Нет, я все-таки слишком люблю эту игру, повторюсь, поэтому и пришел в СКА, хотя было много предложений, в том числе из Бундеслиги, Румынии, Португалии. Мне это даже нравится, я кстати, сейчас и учусь на тренера, так что, можно сказать, и немного практикую.

— За пределами площадки общаетесь с молодежью?

— Надо понимать, что у нас совершенно разные интересы. Например, если у меня и у Вани Бровко есть дети, жена, то у абсолютного большинства парней — нет. Когда выезжаем на игры, мы, конечно, можем и кофе попить, и обсудить какие-то вопросы, что происходит в гандболе, посмотреть матчи Лиги чемпионов и тоже чему-то поучиться.

— Сложились ли у вас отношения с главным тренером Игорем Папругой?

— Да, честно скажу, не знал Игоря Николаевича как наставника, потому что в сборной он все-таки, как второй тренер и тренер вратарей. Здесь готов снять перед ним шляпу, потому что работа с молодыми игроками это очень тяжело. Игорь Николаевич вырос, мне очень нравится, как он ведет команду в каких-то моментах, как проводит тренировки.

— В этом сезоне СКА не удалось продолжить выступление в розыгрыше кубка ЕГФ, не грустно игроку вашего уровня играть только в чемпионате Беларуси и Балтийской лиге?

— Грустно, конечно. Не буду вас обманывать. Не хватает хороших игр, но что делать, по сути, нам выпала самая тяжелая жеребьевка. «Порту», ​​как мы видим, попал в групповой турнир, обыграл одну из сильнейших команд — «Магдебург», который занимает сейчас второе место в чемпионате Германии. Мы боролись с «Порту», ​​как могли, но все-таки если дома сыграли хорошо, то на выезде могли уступить хотя бы три мяча, а не пять, то имели бы шансы пройти дальше. Однако там бы нас ждал «Магдебург», и как бы сложились встречи с ним— неизвестно. Жаль, но что поделать, это жизнь, это спорт. Идем дальше.

— В чемпионате Беларуси не простились с шансами одолеть БГК?

— Я с уверенностью скажу, мы будем выходить на каждую игру, как на последний бой, и никогда не дадим передышки БГК. Это я вам обещаю.

— Для вас лично игры с брестчанами носят принципиальный характер?

— Это моя мотивация, конечно же, мне хочется выиграть у БГК, но чтоб я захотел кому-то что-то доказать — нет.

— Формат Балтийской лиги в этом сезоне изменился, теперь СКА в одной группе с главным конкурентом — финским «Коксом». Как вам турнир?

— Когда-то с минским «Динамо» я даже выигрывал Балтийскую лигу. Но сейчас это для меня все равно что-то новое, и это тоже радует. Финская команда в этом году «выстрелила» в Лиге чемпионов, это тоже определенная мотивация для нашей команды, думаю, игры будут интересные. Хотелось бы попасть в финал четырех и, конечно, выиграть титул уже со СКА.

— Если вспомнить всю вашу карьеру, за какой клуб играть было приятнее всего?

— Так сложилось, что в «Динамо» не только для меня, но и для парней, с которыми я играл (Денис Рутенко, Сергей Шилович, Павел Атьман и другие) это были лучшие времена. У нас была не просто команда, не просто собранный коллектив, чтобы где-то выигрывать, это была семья. Думаю, если бы «Динамо» не закончило свое существование, мы бы и сейчас там играли.

О сборной: Пройти нереальный путь

— Белорусская сборная впервые за многие годы пропускает чемпионат мира, более того, и отбор к чемпионату Европы 2020 года начала национальная команда не очень успешно. В команде Шевцова что-то изменилось или это стечение обстоятельств?

— Трудно говорить об этом, определенный спад, конечно, есть, но давайте не будем забывать, что шесть лет подряд мы попадали на все топ-турниры. Конечно, домашняя игра с австрийцами, которая не позволила нам участвовать в январском чемпионате мира, не удалась. 

В квалификации к чемпионату Европы в матче с боснийцами до 45 минуты все складывалось хорошо, но проиграли. Стечение обстоятельств это или нет, разбирать нам, и все это мы оставим внутри команды. Наша цель — выйти на чемпионат Европы — 2020, и с уверенностью вам скажу, что мы выйдем на этот чемпионат.

— Команду Боснии и Герцеговины и сборную Финляндии мы уже видели, чехов еще нет. Борьба с ними будет сложная?

— Это непростая команда, без каких-то особых звезд, но очень сыгранный хороший коллектив. Это я знаю не понаслышке — Павел Хорак мне многое рассказывал. Но мы их не боимся, настраиваемся к апрельским поединкам с ними, как на последний бой.

— Ранее глава федерации Владимир Коноплев говорил о планах на Олимпийские игры, в связи с последними неуверенными выступлениями сборной эти цели можно подвергнуть сомнениям?

— Да, но давайте говорить о том, что цели всегда нужны, без них нет смысла каждому гандболисту выходить на какую-нибудь игру. Цель номер один — попасть на Олимпийские игры, я, как возрастной игрок, уже вряд ли туда попаду, но, в принципе, до 2020 года такая мечта есть. 

Очень хочется в Токио! На Олимпиаду очень трудно попадать в гандболе и вообще в игровых видах спорта, нужно пройти какой-то нереальный путь. На чемпионате мира попасть в шестерку или выиграть чемпионат Европы, или попасть там в тройку. После этого ты попадаешь в квалификацию на европейские команды, которые также очень сильны. Это непросто, но это наша цель, и мы будем идти к ней любыми путями.

— В течение своей карьеры вы несколько раз испытывали серьезные проблемы с коленом, как сейчас себя чувствуете?

— После работы с Вадимом Сашуриным все прошло (смеется). Не знаю, совпадение это или нет, но колено чувствует себя намного лучше.

— После подписания с вами контракта спортивный директор СКА Андрей Крайнов говорил, что будет за, если вы и после завершения спортивной карьеры останетесь в СКА.

— Я не загадываю далеко в будущее, живу настоящим. Нет желания думать, где я буду через год, два или три. Сложно сказать не попробовав, получится ли у меня в тренерской деятельности, но, думаю, я не просто так учусь на тренера.

 
Теги: Брест
 
 
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Дмитрий Никуленков в гандболе уже два десятилетия, за его плечами выступления в элитных клубах мира — польском «Виве», минском «Динамо», брестским БГК. И регулярно...
 
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