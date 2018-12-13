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Лукашенко: Если бы Россия отвалила Беларуси $100 млрд, белорусы подавились бы

14.12.2018 17:17 — Разное | UDF  
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Фото: AFP
Александр Лукашенко на встрече с представителями российских СМИ ответил на выпад российского премьера Медведева о недостаточной интеграции двух стран.

Он подтвердил, что Россия остается стратегическим партнером и союзником Беларуси. "Интеграционные позиции Беларуси неизменны. Мы вместе с другими инициировали создание союзов, которые существуют в советском пространстве", - отметил Александр Лукашенко, подчеркнув, что белорусская сторона готова и далее развивать интеграцию, но при условии "железобетонного исполнения достигнутых договоренностей".

Он также прокомментировал претензии, звучащие в России, о многомиллиардной поддержке Беларуси.

Он подчеркнул, что если и оказывается определенная кредитная поддержка с российской стороны, то, во-первых, это делается по гораздо большей процентной ставке, нежели кредиты МВФ. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе из российских комплектующих.

"Если мы сегодня от Российской Федерации, к примеру $4-5 млрд получили кредитов, то каждый год мы за обслуживание этих кредитов платим $1 млрд 200 млн", - сказал Лукашенко.

"Очень часто я читаю в СМИ, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили. Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он полагает, что эти расчеты связаны с предположениями о потенциальной возможности продать белорусской стороне определенные товары по более высокой цене.

"Во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. Поэтому так рассуждать - глупость. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали.

То есть 25 млрд кубометров газа и 24 млн т нефти, которые мы покупаем в России, пусть даже без таможенных пошлин (как у нас это принято в Таможенном союзе, а сейчас в ЕАЭС), тем не менее это огром е деньги", - заметил Лукашенко, добавив, что и своими товарами Беларусь на российском рынке торгует без таможенных пошлин с очень большим взаимным товарооборотом.

Напомним, накануне в Бресте Дмитрий Медведев заявил о том, что «Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счётной палаты».

То есть фактически Медведев незавуалировано предложил Беларуси войти в состав России, де-факто отказавшись от основных составляющих суверенитета, пишет "Белорусский партизан".

 
Теги: Брест
 
 
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Лукашенко ответил на выпад российского премьера Медведева.
 
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