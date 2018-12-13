"Это абсолютный нонсенс": рабочего из Светлогорска зачислили в "тунеядцы"

«Я работаю официально, мой работодатель платит налоги за меня в Израиле».

«Заявление мое, как сказал сегодня на суде директор, где-то там валяется в его шкафу, и он может его принести и отдать».

«Для того чтобы не нарушать конституционные права граждан, они должны представить им работу, адекватную квалификации, образованию и стажу работы. Но они не смогут найти 500 тыс. рабочих мест».

Героя материала на телеканалепризнали тунеядцем, несмотря на то, что он работает! И платит налоги за границей.Из Светлогорска в солнечный Израиль, да не на отдых, а на работувылетел в 2016-ом году:За границу мастер спорта, байдарочник, преподаватель с 25-летним стажем – должен был выехать… после пяти лет безрезультатной борьбы в судах за право работать по специальности.Игорь Песиков, житель Светлогорска:Сейчас перед мужчиной новый вызов – на родине его записали в так называемую «базу тунеядцев», а потому с января он должен в полном размере оплачивать коммунальные услуги. Правозащитники возмущаются!– возмущается правозащитникКруг белорусов, которых зачислили в тунеядцы, вырос до 500 тыс. человек. Работодатели ежемесячно будут рапортовать о своих работниках.комментирует, правозащитник.говорит Владимир Хильманович.Узнать свой статус можно через Единый портал электронных услуг или службу «одно окно», как это и сделал житель Солигорска Игорь Песиков. На встречу с созванной по его вопросу комиссией журналистов не пустили, а Игоря удивили предложением работы… помощником няни в детском саду! Игорь Песиков, житель Светлогорска:Остаться без такого количества налогоплательщиков – не могут тоже. Игорь Песиков отлетел на работу в Израиль, а на родине так и остался тунеядцем. Коммунальные платежи для его семьи возрастут уже через месяц.