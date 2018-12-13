﻿ Эксперты определили самый дешевый в ремонте автомобиль. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты определили самый дешевый в ремонте автомобиль

14.12.2018 17:08 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Компания CarMD, специализирующаяся на автомобильном сервисе и телематических системах, провела исследование надежности и ремонтопригодности автомобилей различных марок.

Исследование основано на изучении 5,6 млн автомобилей выпущенных в период с 1996 по 2018 год, у которых с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года загорелся «check engine».

По результатам исследования, проблемы с двигателями реже всего возникают у автомобилей компании Toyota, Acura и Hyundai. В пятерку самых надежных также вошли Honda и Mitsubishi. А в топ-10 оказались бренды Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

Но надежность не единственный фактор оценки автомобиля. Специалисты также приняли во внимание стоимость ремонта. И в этом показателе равных не оказалось автомобилям Mazda — на них требуется всего 286 долларов. На втором месте по дешевизне ремонта корейская Kia с показателем 320 долларов — солидная разница.

Вплотную ко второму месту оказались также другие марки — Dodge (326 долларов), Hyundai (326 долларов) и Chrysler (329 долларов).

А самыми дешевыми моделями с точки зрения ремонта оказались Hyundai Tucson и Accent (в России Solaris), на починку которых требуется 67 и 69 долларов соответственно. Среди других моделей с доступными ценниками на ремонт оказались Kia Rio 2016 года (70 долларов), Toyota Prius C 2014 года (83 доллара) и Mitsubishi Mirage 2017 года (84 доллара).

Самым надежным автомобилем к удивлению самих исследователей стал Audi Q5 2016 года, за которым следуют Honda Civic и Subaru Crosstrek.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование основано на изучении 5,6 млн автомобилей выпущенных в период с 1996 по 2018 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко признался, что редко сидит в компьютере, однако читает telegram-каналы и смотрит «Дождь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика