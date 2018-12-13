Эксперты определили самый дешевый в ремонте автомобиль

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Исследование основано на изучении 5,6 млн автомобилей выпущенных в период с 1996 по 2018 год, у которых с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года загорелся «check engine».По результатам исследования, проблемы с двигателями реже всего возникают у автомобилей компании Toyota, Acura и Hyundai. В пятерку самых надежных также вошли Honda и Mitsubishi. А в топ-10 оказались бренды Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.Но надежность не единственный фактор оценки автомобиля. Специалисты также приняли во внимание стоимость ремонта. И в этом показателе равных не оказалось автомобилям Mazda — на них требуется всего 286 долларов. На втором месте по дешевизне ремонта корейская Kia с показателем 320 долларов — солидная разница.Вплотную ко второму месту оказались также другие марки — Dodge (326 долларов), Hyundai (326 долларов) и Chrysler (329 долларов).А самыми дешевыми моделями с точки зрения ремонта оказались Hyundai Tucson и Accent (в России Solaris), на починку которых требуется 67 и 69 долларов соответственно. Среди других моделей с доступными ценниками на ремонт оказались Kia Rio 2016 года (70 долларов), Toyota Prius C 2014 года (83 доллара) и Mitsubishi Mirage 2017 года (84 доллара).Самым надежным автомобилем к удивлению самих исследователей стал Audi Q5 2016 года, за которым следуют Honda Civic и Subaru Crosstrek.