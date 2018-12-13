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ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,75% годовых для ограничения инфляционных рисков

14.12.2018 17:10 — Разное | Интерфакс  
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Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 7,75% годовых.

Большинство аналитиков до выхода недельных данных по инфляции ожидало сохранения ставки на уровне 7,50% годовых, некоторые эксперты допускали ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,75%.

Как говорится в сообщении регулятора, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте.

ЦБ также отмечает, что сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС.

Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России.

С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, говорится в заявлении.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдет 8 февраля (не опорное). За ним последует опорное заседание 22 марта.

 
 
Ссылка на источник 24
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Совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), до 7,75% годовых. Большинство аналитиков до выхода недельных данных по инфляции...
 
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