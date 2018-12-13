Лукашенко признался, что не расстраивается из-за фейковых новостей о себе

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает отвечать на вопросы российских журналистов. Основная тема – сотрудничество между двумя странами, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Говоря об отношениях Беларуси и России, Лукашенко подчеркнул, что РФ остается для белорусов стратегическим партнером. Залог успешных отношений – межрегиональное сотрудничество . Были годы, когда товарооборот между странами достигал 50 миллиардов долларов. Впрочем, и это не предел.

Главное – сближаться и, несмотря на трудности, продолжать работу в объединениях – как в Союзном государстве, так и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом, к слову, и говорил белорусский президент на недавней встрече с премьерами стран ЕАЭС в Минске.

«Я сказал премьерам ЕАЭС: знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Кругом хаос, и для нас это шанс. Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете? Мелкие проблемы, их не то что надо не видеть, отбросить – их не надо создавать. Слушайте, ну что мы деремся?» – сказал он.

Говорил белорусский лидер и о прессе. Ведь во Дворце независимости внушительная делегация журналистов – более 100 представителей телеканалов, радио, газет. Лукашенко призвал все СМИ к объективности в подаче материалов. При это он подчеркнул, что цензуры в информационной среде быть не должно.

«Цензуры ни в коем случае быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого. Я категорический противник кому-то закрывать рот, и не только потому что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже: это во вред», – сказал глава государства.

При этом Лукашенко отметил, что не очень расстраивается, когда публикуют фейковые новости о нем, особенно в интернете. Куда страшнее, когда такие новости приводят к конфликтам в мире.

К слову, затронул президент и ситуацию на Украине и заявил, что мир там возможен: сторонам конфликта нужно меньше говорить, а больше делать на практике.

Встреча президента с представителями российских СМИ продолжается. Кстати, разговор с главой государства для журналистов – кульминация знакомства с Беларусью. Всю неделю во время пресс-тура гости посещали промышленные, культурные и спортивные объекты.

Телеверсию встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с российскими журналистами смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «МИР».