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Необычный дом в Германии: первый этаж весь стеклянный, второй - деревянный
В 2013 году архитектурная студия
Открытый цокольный этаж «Дома Н», как и у его предшественника, органично вписывается в окружающий ландшафт. И это только на первый взгляд первый уровень полностью стеклянный.
На самом деле оконные системы чередуются с зеркальными фасадными элементами из хромированной стали, что обеспечивает необходимую степень закрытости для владельцев дома жилой зоны на уровне земли.
Дом как бы «утоплен» в окружающий ландшафта — плита пола сделана в одном уровне с газоном.
Верхняя часть здания парит над землей. Она облицована грубообработанной доской из лиственницы. Это приватная зона дома — здесь три детские комнаты с общим санузлом и спальня родителей с собственной ванной комнатой.
В интерьерах дома гармонично сочетаются дерево разных пород и обыкновенный бетон.
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Проект дома получил множество международных наград за архитектуру.
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