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Необычный дом в Германии: первый этаж весь стеклянный, второй - деревянный

14.12.2018 18:05 — Разное | Tut.by  
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В 2013 году архитектурная студия HHF Architects построила «Дом D» возле швейцарского Базеля. С тех пор он получил множество наград, его фото размещались во многих глянцевых изданиях. Проект оказался настолько удачным, что его стали копировать — в 2017 году в Германии, в городе Штарнберг появился «Дом Н» со схожей архитектурой.


Photo: Michael Christian Peters

Открытый цокольный этаж «Дома Н», как и у его предшественника, органично вписывается в окружающий ландшафт. И это только на первый взгляд первый уровень полностью стеклянный.


Фото: Jonathan Sage

На самом деле оконные системы чередуются с зеркальными фасадными элементами из хромированной стали, что обеспечивает необходимую степень закрытости для владельцев дома жилой зоны на уровне земли.


Фото: Jonathan Sage

Фото: Jonathan Sage

Дом как бы «утоплен» в окружающий ландшафта — плита пола сделана в одном уровне с газоном.


Фото: Jonathan Sage

Фото: Jonathan Sage

Верхняя часть здания парит над землей. Она облицована грубообработанной доской из лиственницы. Это приватная зона дома — здесь три детские комнаты с общим санузлом и спальня родителей с собственной ванной комнатой.


Фото: Jonathan Sage

В интерьерах дома гармонично сочетаются дерево разных пород и обыкновенный бетон.


Фото: Jonathan Sage

Фото: Jonathan Sage

Фото: Jonathan Sage
 
 
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Проект дома получил множество международных наград за архитектуру.
 
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