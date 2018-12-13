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БТФ назвала лучших теннисистов и тренеров 2018 года
Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2018 года.
Лучшей теннисисткой Беларуси ожидаемо названа 20-летняя Арина Соболенко. За год она взлетела в мировом рейтинге с 78-й строки на 13-ю, причем в октябре она вплотную подбиралась к топ-10, занимая 11-е место, а в чемпионской гонке сезона поднималась на 10-ю позицию.
В 2018 году Арина Соболенко выиграла первые в своей карьере два титула WTA — в конце августа в американском Нью-Хейвене, а в конце сентября — в китайском Ухане.
Белоруска была признана лучшей теннисисткой мира в сентябре и признана WTA
Также на счету Соболенко в 2018 году 8 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.
Лучшим теннисистом года признан 24-летний Илья Ивашко.
За год он поднялся в мировом рейтинге с 230-й на 92-ю позицию. Причем в октябре он добирался до 86-й строки, что стало его высшим достижением в карьере.
В феврале Илья Ивашко успешно выступил на турнире ATP в Марселе. Начав путь в квалификации, он сумел дойти до полуфинала, где дал бой французу Люке Пую, но пропустил соперника в финал. А по ходу турнира Илья обыграл серба Ласло Дьере, именитого Стэна Вавринку из Швейцарии и француза Николя Маю, который был фаворитом этих состязаний.
А в августе 2018 года Илья Ивашко стал третьим спортсменом в истории белорусского тенниса, кто вошел в топ-100 мужского мирового одиночного рейтинга.
Совершить прыжок в мировой иерархии Илье помогло успешное выступление на турнире серии «Мастерс» в Торонто с призовым фондом 5 315 025 долларов, где он добрался до 1/8 финала,
Владимир Волчков покинул топ-100 рейтинга АТР 27 октября 2003 года, Максим Мирный — 15 октября 2007 г.
Таким образом, спустя 10 лет 9 месяцев и 29 дней в сотне лучших теннисистов планеты появился спортсмен, представляющий Беларусь.
Победители в других номинациях:
Юниор года — Александр Згировский.
Юниорка года — Юлия Готовко.
Прорыв года — Александра Саснович.
Олимпийские надежды — Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков.
Капитан года — Татьяна Пучек (женская сборная Беларуси).
Тренер года — Дмитрий Турсунов (наставник Арины Соболенко).
Характер года — Вера Лапко.
Игрок парного разряда — Лидия Морозова.
Команда года — Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович, капитан команды Игорь Ибришбегович (
Результат года — Яна Колодынска, Виктория Канапацкая.
Теннисный журналист года — Анна Эйсмонт.
За вклад в развитие тенниса — Максим Мирный.
Спортивное долголетие — Максим Мирный.
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Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2018 года.
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