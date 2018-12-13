БТФ назвала лучших теннисистов и тренеров 2018 года

Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2018 года.



Фото: twitter.com/WTA

Лучшей теннисисткой Беларуси ожидаемо названа 20-летняя Арина Соболенко. За год она взлетела в мировом рейтинге с 78-й строки на 13-ю, причем в октябре она вплотную подбиралась к топ-10, занимая 11-е место, а в чемпионской гонке сезона поднималась на 10-ю позицию.

В 2018 году Арина Соболенко выиграла первые в своей карьере два титула WTA — в конце августа в американском Нью-Хейвене, а в конце сентября — в китайском Ухане.

Белоруска была признана лучшей теннисисткой мира в сентябре и признана WTA новичком года .

Также на счету Соболенко в 2018 году 8 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.

Лучшим теннисистом года признан 24-летний Илья Ивашко.



Илья Ивашко. Фото: tennis.by

За год он поднялся в мировом рейтинге с 230-й на 92-ю позицию. Причем в октябре он добирался до 86-й строки, что стало его высшим достижением в карьере.

В феврале Илья Ивашко успешно выступил на турнире ATP в Марселе. Начав путь в квалификации, он сумел дойти до полуфинала, где дал бой французу Люке Пую, но пропустил соперника в финал. А по ходу турнира Илья обыграл серба Ласло Дьере, именитого Стэна Вавринку из Швейцарии и француза Николя Маю, который был фаворитом этих состязаний.

А в августе 2018 года Илья Ивашко стал третьим спортсменом в истории белорусского тенниса, кто вошел в топ-100 мужского мирового одиночного рейтинга.

Совершить прыжок в мировой иерархии Илье помогло успешное выступление на турнире серии «Мастерс» в Торонто с призовым фондом 5 315 025 долларов, где он добрался до 1/8 финала, уступив 6-й ракетке мира Кевину Андерсону из ЮАР.

Владимир Волчков покинул топ-100 рейтинга АТР 27 октября 2003 года, Максим Мирный — 15 октября 2007 г.

Таким образом, спустя 10 лет 9 месяцев и 29 дней в сотне лучших теннисистов планеты появился спортсмен, представляющий Беларусь.

Победители в других номинациях:

Юниор года — Александр Згировский.

Юниорка года — Юлия Готовко.

Прорыв года — Александра Саснович.

Олимпийские надежды — Мартин Борисюк, Александра Азарко, Тихон Федоров, Анна Титовец, Даниил Рыжанков.

Капитан года — Татьяна Пучек (женская сборная Беларуси).

Тренер года — Дмитрий Турсунов (наставник Арины Соболенко).

Характер года — Вера Лапко.

Игрок парного разряда — Лидия Морозова.

Команда года — Юлия Готовко, Шалимар Тальби, Алеся Якубович, капитан команды Игорь Ибришбегович ( победа в летнем Кубке Европы среди девушек до 18 лет ).



Фото: Официальный сайт European Summer Cups

Результат года — Яна Колодынска, Виктория Канапацкая.

Теннисный журналист года — Анна Эйсмонт.

За вклад в развитие тенниса — Максим Мирный.

Спортивное долголетие — Максим Мирный.

Максим Мирный завершает спортивную карьеру