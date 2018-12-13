|
В Вороново пройдет профсоюзный прием граждан
14.12.2018 — Разное | Вороновская газета
18 декабря с 14.00 до 16.00 в ДРСУ №120 КПРСУП «Гроднооблдорстрой» по адресу: г.п. Вороново, ул. Октябрьская, 58 (1-й этаж, актовый зал), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет заместитель председателя Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, главный правовой инспектор труда Денис Викторович Малевич.
Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-10-39.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 декабря с 14.00 до 16.00 в ДРСУ №120 КПРСУП «Гроднооблдорстрой» по адресу: г.п. Вороново, ул. Октябрьская, 58 (1-й этаж, актовый зал), профсоюзный прием граждан по вопросам,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)