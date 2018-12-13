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Школьники Вороновщины приняли участие в телевизионном шоу «Я знаю!»

14.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Школьники Вороновщины приняли участие в телевизионном шоу «Я знаю!»

Впечатлениями от съемок юные эрудиты и их учителя поделились с корреспондентом «Воранаўскай газеты».

Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Беларуси призван выявить школьников-интеллектуалов,  находчивых и уверенных в своих силах. Участников отбирают со всех учреждений образования страны. Они встречаются в интеллектуальном шоу, где проходят четыре тура. Отвечать на вопросы из различных областей знаний приходится очень быстро (за 7-10 секунд!) и под прицелом видеокамер. За ходом игры наблюдают учителя участников и эксперты.

Два школьника из нашего района были приглашены на телешоу «Я знаю»: пятиклассник Никита Войткун из Радунской СШ и семиклассник Даниэль Янкелайть из Вороновской СШ. Их сопровождали классные руководители — Наталья Генриховна Матонис и Лилия Васильевна Гойда. Право представлять школы ребята заслужили своими успехами. Они отличники в учебе, проявили себя в олимпиадном движении, занимаются творчеством, дружат со спортом. От предложения сыграть юные эрудиты не отказались.

— На тот момент я не знал, что это за шоу, — рассказал Никита. — Посмотрел несколько выпусков, стало интересно. В свободное время изучал интеллектуальные викторины, энциклопедии. Вопросы не были слишком сложными, просто времени на раздумье отводилось мало.

— Я бы хотел поучаствовать еще раз, — очень серьезно заметил Даниэль Янкелайть.


Школьники Вороновщины приняли участие в телевизионном шоу «Я знаю!»

Много эмоций доставило участие в игре учителям. Волновались и сами, и за своих воспитанников. Но юные интеллектуалы достойно держали себя на съемочной площадке, вели диалог с ведущим шоу Георгием Колдуном. Увидеть в эфире выпуск с их участием мы сможем в январе на телеканале «Беларусь-1». Шоу «Я знаю!» идет по субботам.

Педагоги сошлись во мнении: хоть и не удалось ребятам выйти в суперфинал, но первый опыт участия в подобной игре их не разочаровал. Попасть на нее — это уже большая удача. И, конечно, стимул на будущее. Стремиться к знаниям, развиваться, чтобы достигать новых высот.

Ну а приятным дополне-нием к незабываемым эмоциям и компенсацией волнения стали дипломы, подарки и сладости, которые ребята привезли из столицы.  

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и предоставлено участниками телепроекта.

 
 
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Впечатлениями от съемок юные эрудиты и их учителя поделились с корреспондентом «Воранаўскай газеты». Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства...
 
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