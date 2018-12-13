﻿ Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на теле-видении и соцсетях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на теле-видении и соцсетях

14.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на теле-видении и соцсетях

На днях на базе лицея №1 г. Гродно прошел II областной конкурс песни на иностранном языке «Евровидение». На одной сцене собрались юные артисты со всего Принеманья. Особенно радостно, что среди пары десятков зажженных звездочек и наша талантливая землячка — Саша Повшок.

Профессионалы говорят, нет такой песни, которая бы не подходила вокалисту. Каждую можно спеть, и совсем не обязательно, чтобы она была похожа на оригинал. У всех исполнителей свой стиль и свое видение. Важно только соблюсти тональность и ритм, пробудить голос и сделать так, чтобы на сцене не было и намека, как тяжело далось совершенство.

Александра первой вышла на сцену и задала высокую планку своим конкурентам. Низкие ноты композиции «No Roots» Alice Merton особенно удались девушке. А какой у нее бархатный, глубокий и в то же время легкий голос… «Мурашки» по коже. Кстати, вы, уважаемые читатели, можете сами в этом убедиться, посмотрев видео.

Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на теле-видении и соцсетях

А ведь до недавнего времени о Саше-певунье особо никто и не слышал. Школьница неплохо себя проявляла в спорте, в частности в баскетболе, на отлично закончила Вороновскую ДШИ по классу скрипки, ей очень нравится программирование. А петь? Да, пела немного, признается она. Но популярность нагрянула в один день, именно после успешного выступления на областной сцене. Это, безусловно, подстегивает к занятиям вокалом и мотивирует на глубокое изучение иностранного. Да-да, именно это и было одной из главных задач состязания. Такой метод изучения английского языка полностью поддерживают педагоги Инна Станиславовна Юрша и Татьяна Станиславовна Салинцева, подготовившие девушку на конкурс. Так дети быстрее запоминают слова, да и произношение совершенствуется, считают они.

Сделать выступление ярким и запоминающимся Александре помогли не только педагоги школы. В «экстренном» двухнедельном режиме танцевальный номер подготовила Марта Макрицкая, педагог Вороновской ДШИ. Гармонично с вокалисткой на сцене смотрелись Ксения Водейко и Анастасия Стома, реализовавшие идею хореографа.

Вороновская команда стала обладательницей Диплома победителя областного конкурса песни на иностранном языке «Евровидение» в номинации «Интересное сценическое воплощение»! Так держать, вороновцы!

Галина ШЛЕМПО.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях на базе лицея №1 г. Гродно прошел II областной конкурс песни на иностранном языке «Евровидение». На одной сцене собрались юные артисты со всего Принеманья....
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыбаков призывают сообщать о заморных явлениях на водоемах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика