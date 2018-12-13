Девятиклассница Вороновской школы Александра Повшок внезапно стала известной и пока привыкает к своей популярности в печатных СМИ, на теле-видении и соцсетях





На днях на базе лицея №1 г. Гродно прошел II областной конкурс песни на иностранном языке «Евровидение». На одной сцене собрались юные артисты со всего Принеманья. Особенно радостно, что среди пары десятков зажженных звездочек и наша талантливая землячка — Саша Повшок.

Профессионалы говорят, нет такой песни, которая бы не подходила вокалисту. Каждую можно спеть, и совсем не обязательно, чтобы она была похожа на оригинал. У всех исполнителей свой стиль и свое видение. Важно только соблюсти тональность и ритм, пробудить голос и сделать так, чтобы на сцене не было и намека, как тяжело далось совершенство.

Александра первой вышла на сцену и задала высокую планку своим конкурентам. Низкие ноты композиции «No Roots» Alice Merton особенно удались девушке. А какой у нее бархатный, глубокий и в то же время легкий голос… «Мурашки» по коже. Кстати, вы, уважаемые читатели, можете сами в этом убедиться, посмотрев видео.





А ведь до недавнего времени о Саше-певунье особо никто и не слышал. Школьница неплохо себя проявляла в спорте, в частности в баскетболе, на отлично закончила Вороновскую ДШИ по классу скрипки, ей очень нравится программирование. А петь? Да, пела немного, признается она. Но популярность нагрянула в один день, именно после успешного выступления на областной сцене. Это, безусловно, подстегивает к занятиям вокалом и мотивирует на глубокое изучение иностранного. Да-да, именно это и было одной из главных задач состязания. Такой метод изучения английского языка полностью поддерживают педагоги Инна Станиславовна Юрша и Татьяна Станиславовна Салинцева, подготовившие девушку на конкурс. Так дети быстрее запоминают слова, да и произношение совершенствуется, считают они.

Сделать выступление ярким и запоминающимся Александре помогли не только педагоги школы. В «экстренном» двухнедельном режиме танцевальный номер подготовила Марта Макрицкая, педагог Вороновской ДШИ. Гармонично с вокалисткой на сцене смотрелись Ксения Водейко и Анастасия Стома, реализовавшие идею хореографа.

Вороновская команда стала обладательницей Диплома победителя областного конкурса песни на иностранном языке «Евровидение» в номинации «Интересное сценическое воплощение»! Так держать, вороновцы!

Галина ШЛЕМПО.