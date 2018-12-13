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Самым юным участникам Брестского областного этапа "100 идей для Беларуси" всего 11 и 13 лет
14.12.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Более 30 стартапов представлено на областном этапе республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Бресте. Площадкой для презентации молодежных ноу-хау стал Брестский научно-технологический парк, передает корреспондент БЕЛТА.
На выставке представлены лучшие разработки, прошедшие отбор на региональном уровне. Это технические и социальные проекты, касающиеся сфер здравоохранения, образования, архитектуры, энергосбережения, информационных и промышленных технологий. Некоторые разработаны командами единомышленников, другие - индивидуальными авторами. В основном это студенты высших учебных заведений, учащиеся профессиональных лицеев и колледжей, старшеклассники общеобразовательных школ.
Самым юным участникам конкурса 11 и 13 лет. Шестиклассник Олег Козуля и восьмиклассник Артур Рудич из СШ №9 Бреста собрали беспроводную катушку "Тесла", которая вырабатывает электрическую энергию. Прибор можно использовать для освещения при спуске в шахты, под воду, а также как зарядное устройство или зажигалку. На изготовление катушки у юных изобретателей ушло 90 часов и 1,5 тыс. мотков медной проволоки. "Родители только помогали покупать детали, а делали мы все сами, - рассказал Артур Рудич. - По правде, я очень волнуюсь, потому что в нас верят многие люди. Мои родители очень надеются на нашу победу".
Свои инновационные разработки авторы защищали перед членами областного экспертного совета, которые оценивали актуальность темы и практическую значимость представленных работ, а также инновационность в решении заявленной проблемы и возможность реализации идеи.
"Ребята здесь получают ценный опыт защиты своих проектов, учатся друг у друга. Мы помогаем дорабатывать проекты. Зачастую бывает так, что идея интересная, а сам проект сырой. Мы хотим, чтобы более опытные коллеги показывали молодым разработчикам, с чего нужно начинать, может быть, подсказывали темы и направления, которые сейчас востребованы обществом и экономикой", - отметил первый секретарь областного комитета
По итогам презентации экспертный совет определит наиболее перспективные проекты, которые представят Брестскую область на республиканской выставке "100 идей для Беларуси". Все проекты будут доработаны с учетом замечаний и предложений и войдут в банк молодежных идей, с которым можно ознакомиться на интернет-ресурсах областной организации
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Более 30 стартапов представлено на областном этапе республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Бресте. Площадкой для презентации молодежных...
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