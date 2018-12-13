Польские пограничники нашли в товарняке из Бреста контрабандных сигарет почти на 400 тысяч долларов

Более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в грузовом поезде сообщением Брест — Малашевичи, сообщает Надбужанский отряд пограничной службы Польши.



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Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Сигареты с белорусскими акцизными марками были упакованы в картонные коробки и спрятаны под товаром, который легально ввозился в Евросоюз.



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Таможенники насчитали 110 009 пачек контрабандных сигарет. Рыночная стоимость нелегального товара — 1,5 миллиона злотых (395 тысяч долларов).



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Напомним, в ноябре польские таможенники сообщили о том, что в железнодорожном пункте пропуска «Тересполь» на польско-белорусской границе в двух грузовых поездах сообщением Брест — Малашевичи нашли завернутые в черные пакеты 43 тыс. пачек сигарет . Рыночная стоимость контрабанды составила около 156 тысяч долларов.