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Польские пограничники нашли в товарняке из Бреста контрабандных сигарет почти на 400 тысяч долларов
14.12.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в грузовом поезде сообщением Брест — Малашевичи,
Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl
Сигареты с белорусскими акцизными марками были упакованы в картонные коробки и спрятаны под товаром, который легально ввозился в Евросоюз.
Таможенники насчитали 110 009 пачек контрабандных сигарет. Рыночная стоимость нелегального товара — 1,5 миллиона злотых (395 тысяч долларов).
Напомним, в ноябре польские таможенники сообщили о том, что в железнодорожном пункте пропуска «Тересполь» на польско-белорусской границе в двух грузовых поездах сообщением Брест — Малашевичи
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Более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружили польские таможенники в грузовом поезде сообщением Брест — Малашевичи, сообщает Надбужанский отряд...
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