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Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины

14.12.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61564.php

Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины

Подозревается в хищение имущества в магазине на ул.Советской, 48.

Всех, кто может помочь с опознанием, просьба звонить по тел.+375333036006, +375298159312 либо по тел.102

 
Теги: Брест
 
 
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Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины. Подозревается в хищение имущества в магазине на ул.Советской, 48. Всех, кто может помочь с опознанием,...
 
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