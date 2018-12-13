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Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины
14.12.2018 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины.
Подозревается в хищение имущества в магазине на ул.Советской, 48.
Всех, кто может помочь с опознанием, просьба звонить по тел.+375333036006, +375298159312 либо по тел.102
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Ленинским РОВД г. Бреста устанавливается личность женщины. Подозревается в хищение имущества в магазине на ул.Советской, 48. Всех, кто может помочь с опознанием,...
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