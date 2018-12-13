Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу

В отделе занятости и социально-трудовых отношений состоялось внеочередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Провел заседание заместитель председателя комиссии, заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.





В ходе заседания были рассмотрены граждане, отнесенные к категории не занятых в экономике, проживающие на территориях Октябрьского, Чеботовичского, Гусевицкого и Морозовичского сельсоветов. Стоит отметить, что некоторые из них, узнав о существовании данной комиссии, сами изъявили желание трудоустроиться при ее содействии.

По итогам заседания выдано 3 ходатайства на имя руководителей РУП «Белоруснефть-Особино» и КСУП «Кривск». Кроме того, одной гражданке рекомендовано обратиться в ТЦСОН Буда-Кошелевского района для трудоустройства социальным работником по месту проживания, другой — в центральную районную больницу для направления на прием к врачу-профпатологу на предмет установления степени профпригодности.



















