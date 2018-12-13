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Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу

14.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В отделе занятости и социально-трудовых отношений состоялось внеочередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Провел заседание заместитель председателя комиссии, заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу

В ходе заседания были рассмотрены граждане, отнесенные к категории не занятых в экономике, проживающие на территориях Октябрьского, Чеботовичского, Гусевицкого и Морозовичского сельсоветов. Стоит отметить, что некоторые из них, узнав о существовании данной комиссии, сами изъявили желание трудоустроиться при ее содействии.

По итогам заседания выдано 3 ходатайства на имя руководителей РУП «Белоруснефть-Особино» и КСУП «Кривск». Кроме того, одной гражданке рекомендовано обратиться в ТЦСОН Буда-Кошелевского района для трудоустройства социальным работником по месту проживания, другой — в центральную районную больницу для направления на прием к врачу-профпатологу на предмет установления степени профпригодности.

Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу
Комиссия по координации работы по содействию занятости населения продолжает работу

 
 
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В отделе занятости и социально-трудовых отношений состоялось внеочередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по...
 
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