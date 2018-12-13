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На водителя, который забрал сбитую автобусом косулю в Минске, завели уголовное дело
В отношении 51-летнего мужчины, перевозившего сбитую автобусом на улице Кижеватова в Минске косулю, возбуждено уголовное дело за незаконную транспортировку дикого животного. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним, днем 12 декабря на улице Кижеватова в столице автобус
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