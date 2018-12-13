На водителя, который забрал сбитую автобусом косулю в Минске, завели уголовное дело

В отношении 51-летнего мужчины, перевозившего сбитую автобусом на улице Кижеватова в Минске косулю, возбуждено уголовное дело за незаконную транспортировку дикого животного. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, днем 12 декабря на улице Кижеватова в столице автобус сбил косулю , позже на место ДТП подъехал ГАЗ, водитель которого забрал животное и увез. Мужчину нашли и задержали сотрудники ДПС и Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Справочно: В октябре 2014 года в УК Беларуси ввели правовую норму, устанавливающую ответственность за незаконные перемещение (транспортировку) или разделку диких животных (ст. 282−1 УК).