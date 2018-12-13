Личные переводы белорусов из-за границы за три квартала составили почти 770 миллионов долларов

В третьем квартале 2018 года личные переводы, которые белорусы получили из-за границы, составили 247,9 млн долларов, сообщает Нацбанк. В первом и втором квартале этот показатель был равен 259,1 и 260,9 миллиона долларов соответственно. Таким образом, за три квартала белорусы, трудоустроенные за границей, перечислили в Беларусь 767,9 млн долларов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По сравнению с январем—сентябрем прошлого года величина личных переводов, поступивших в Беларусь, уменьшилась на 6,8%. Напомним, в 2017 году в Беларусь поступили личные переводы на сумму 1,11 млрд долларов и увеличились по сравнению с 2016 годом на 26,1%.

Следует отметить, что, согласно данным выборочного обследования домашних хозяйств, в последние годы численность белорусов, трудоустроенных за границей, увеличивалась.

По данным Национального статистического комитета, в 2016 году численность лиц, работающих за границей, выросла на 51,1% до 59,5 тыс. человек, а в 2017 году — на 39,4% до 83 тыс. человек.

Эксперты предполагают, что эти цифры не полностью отражают реальную ситуацию, так как не все белорусские гастарбайтеры официально трудоустроены за границей.

Заместитель заведующего кафедрой народонаселения экономического факультета Московского госуниверситета Ирина Ивахнюк презентовала в 2017 году доклад в Минске о евразийском рынке труда. Она заявляла, что численность белорусских работников, трудоустроенных в России, может достигать миллиона человек.

В исследовании, подготовленном в 2018 году российским Институтом демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", говорится, что в 2017-м миграционный прирост населения России произошел в основном за счет прибывших в страну белорусов.

Ссылаясь на оперативные данные учета иностранных граждан, прибывающих в РФ, авторы исследования "Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года" отметили, что по сравнению с 2016 годом "миграционный прирост населения России увеличился в обмене с Беларусью в 4,5 раза".

По мнению экономистов, многие белорусы, которые трудоустроены за границей, в Беларуси подпадают под категорию так называемых "тунеядцев".

"На мой взгляд, имеет место арифметический казус, и граждане Беларуси, которые считаются незарегистрированными безработными, во многих случаях полностью или частично работают в России", — полагает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.