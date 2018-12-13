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Лукашенко: Беларусь никогда не предаст Россию, мы один народ и делить нам нечего

14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов. Отметил и спорные моменты в отношениях Минска и Москвы, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев. 

Встреча Александра Лукашенко с представителями российских СМИ проходила во Дворце независимости, в ходе нее прозвучали ответы на два десятка вопросов. О чем только не спрашивали президента, но главной темой, конечно, сегодня было белорусско-российское сотрудничество. 

Глава государства подчеркнул – Российская Федерация остается для белорусов стратегическим партнером. И Беларусь, и Россия намерены и дальше углублять интеграцию как в Союзном государства, так и в Евразийском экономическом союзе. Об этом, к слову, говорил Лукашенко на недавней встрече премьеров ЕАЭС в Минске. 

«Я сказал премьерам ЕАЭС – знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Кругом хаос, для нас это шанс. Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь. Так почему не ищете? Мелкие проблемы – их не то что надо не видеть, отбросить... Их не надо создавать. Ну что мы деремся?» – сказал Лукашенко. 

Кстати, Александр Лукашенко пожурил журналистов. И отметил, что порой с их подачи раздуваются сенсации, которые к реальности имеют мало отношения. Белорусский лидер призвал прессу к объективности, и попросил не нагнетать рабочие споры между Беларусью и Россией. Но вот что касается цензуры, то Лукашенко против нее в СМИ.

«Цензуры быть ни в коем случае не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Я категорический противник кому-то закрывать рот. И не только потому, что я такой демократ. Я исхожу из прагматической точки зрения: все это бесполезно. А еще хуже – это во вред. Время изменилось. Почти половина населения сидит в интернете».

Александр Лукашенко ответил также на звучащие порой претензии о якобы многомиллиардной поддержке со стороны России. Затронул и тему взаимного признания виз Беларуси и России. Если все обобщить, то лейтмотив встречи таков, что все трудности в отношениях с Россией преодолимы.

«Какие бы у нас ни были проблемы, мы их решим, потому что мы хотим их решать... Потому что мы один народ, нам делить нечего. Россияне и белорусы – мы не зря жили в одном государстве много лет и веков, не только в советском государстве. И это общее потерять ни в коем случае нельзя. На этом мы стоим и стоять будем. А кто с мечом к нам придет, у того мы меч отберем… Спасибо большое. Мы можем по-разному разговаривать. Но помните: мы никогда вас не предадим», – подчеркнул Лукашенко. 

Встреча президента с представителями российских СМИ длилась четыре часа. Разговор с главой государства для журналистов стал кульминацией знакомства с Беларусью. Всю неделю во время пресс-тура гости посещали промышленные, культурные и спортивные объекты. 

Телеверсию встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с российскими журналистами смотрите сегодня в 21.00 на телеканале «МИР».



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня четыре часа отвечал на вопросы российских журналистов. Отметил и спорные моменты в отношениях Минска и Москвы.
 
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