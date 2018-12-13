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Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

14.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

Очень конфликтный человек, постоянно нарушала трудовую дисциплину, «выжила» директора. Так о заведующей пунктом проката коньков Ларисе Григорович говорят ее коллеги — коллектив городского стадиона в Слуцке, с которым встретились корреспонденты МЛЫН.BY.

«Она постоянно уходила по своим делам в рабочее время»

Напомним, Лариса Григорович — та самая жительница Слуцка, которая полгода просила дать ей дополнительную работу на стадионе, чтобы не сидеть просто так за пустым столом в кабинете. Не получив ее, женщина рассказала о сложившейся ситуации журналистам разных изданий и интернет-порталов. Позже она же сообщила СМИ: 18 декабря заканчивается контракт, и продлевать его не планируют.

— Мы очень долго слушали ее рассказы журналистам и молчали. Пора и нам дать слово, — такими словами корреспондента МЛЫН. BY встретили коллеги Ларисы Григорович, работающие на слуцком стадионе.

Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

— При трудоустройстве с Ларисой Михайловной обсуждалась возможность вести кассу и продавать билеты на футбольные матчи. Но когда открылась продажа билетов, Лариса Григорович находилось на больничном. Поэтому директор поручил эту работу другому сотруднику. Вернувшись с больничного, Лариса Михайловна подняла шумиху. Выжила нашего директора Геннадий Панича. Все время жаловалась на него в райисполком и в итоге ему не продлили контракт, — уверяет исполняющая обязанности директора городского стадиона Ирина Василевская. — Лариса Григорович не скрывала: она претендует на ставку администратора, но при этом не хочет делать то, чем у нас занимаются такие сотрудники. Они не сидят в кабинетах, а выполняют самую разную работу. Например, весной мы все дружно идем мыть трибуны, готовим стадион к новому сезону. Ларисе Григорович предложили 0,5 ставки ремонтировщика — мыть сидения на стадионе перед матчами. За это ей была бы хорошая прибавка к зарплате. Но Лариса Михайловна посчитала это слишком тяжелой работой для себя.


По словам Ирины Владимировны, которая на городском стадионе проработала 20 лет, их коллектив очень дружный, ведь многие, как и она работают здесь десятилетия.

— Знаем, что такое взаимовыручка: надо пропылесосить тренажерный зал или помыть трибуны — любой сотрудник готов это сделать. Лариса Михайловна же никогда не соглашалась. Очень конфликтный человек, тяжело сходится с людьми. Кроме того, она постоянно уходила по своим делам в рабочее время. Последнее время мы стали все ее приходы и уходы фиксировать на видеокамеру, — говорит и.о. директора стадиона. — Мы посчитали, что за этот год Лариса Михайловна шесть раз была на больничном и 11 дней брала за свой счет. При норме 305 дней у нее всего 193 рабочих дня. Наш город маленький и каждый знает друг о друге многое. Так говорят, что Лариса Михайловна во время одного из больничных даже умудрилась съездить за покупками в Польшу. После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу.

Лариса Григорович: «Честные и добросовестные работники сегодня никому не нужны»

Лариса Григорович, вопреки мнению коллег, считает себя добросовестным работником. На прошлом месте работы — в социальной службе — она проработала 25 лет. Уйти пришлось по состоянию здоровья. Когда в декабре прошлого года ее принимали на работу на стадион, то предупреждали: в основном трудиться придется только зимой, когда открыт прокат коньков. В другие сезоны можно будет подрабатывать в кассе — продавать билеты на футбольные матчи. Однако в итоге дополнительной работы для Ларисы Григорович не нашлось: полгода она приходила на стадион и семь часов (а по субботам — пять) просто сидела за пустым столом. Зарабатывала всего 270 рублей.

Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

— Это может показаться странным, но сидеть на работе и ничего не делать — очень сложно, в первую очередь психологически. Я обращалась в управление по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома, в чьем ведении находится стадион, в управление по труду, занятости и социальной защите, к председателю Совета депутатов и даже несколько раз была на приеме мэра. Но вопрос не решался. В сентябре мое терпение лопнуло, и я обратилась в Администрацию президента и рассказала о своей ситуации журналистам, — говорит Лариса. — Уже в октябре мне предложили 0,5 ставки уборщицы и разрешили вести кассу, продавая билеты на два последних футбольных матча этого сезона. В итоге моя зарплата выросла до 400 рублей.

Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

В конце ноября матчи закончились. А с декабря Лариса Григорович отказалась от должности уборщицы.

— Мне сказали, что нужно убирать площади сверх нормы. В ответ я попросила доплату. Потому что бесплатно работать не буду. Мне нужно семью кормить. Помогать младшей дочери, которая учится в Минске, — отмечает собеседница. — К моей работе никогда претензий не было. Посетители даже оставляли благодарности и в пункте проката, и в кассе стадиона. За два месяца до окончания контракта я написала заявление, что хочу продолжать здесь работать. А мне отказали, не объяснив причину. 18 декабря у меня заканчивается контракт. И как мне и моей семьей жить дальше, ведь в Слуцке не так легко найти работу? Поэтому я снова обратилась в Администрацию президента, чтобы там разобрались, почему пенсионеры продолжают работать на стадионе, а меня увольняют.

Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

По словам Ларисы Григорович, в коллективе стадиона числится 17 человек, 5-6 из которых — пенсионеры.

— Например, есть у нас гардеробщица, которой больше 60 лет. Она, как и я, работает всего несколько месяцев в году. Остальное время просто сидит и ничего не делает, — возмущается женщина. — Я понимаю, у человека пенсия, ей удобно так работать. Но, извините, я могла бы взять ее полставки, чтобы больше зарабатывать. А так получается, что сегодня честные и добросовестные работники никому не нужны.

Коллеги о Ларисе Григорович: «После такого скандала ее вряд ли кто-то в нашем городе возьмет на работу»

Марина Мануйлик
Фото: Светланы Курейчик

 
Теги: Минск
 
 
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Очень конфликтный человек, постоянно нарушала трудовую дисциплину, «выжила» директора. Так о заведующей пунктом проката коньков Ларисе Григорович говорят ее...
 
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