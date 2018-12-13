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Выйти замуж за… Пять профессий, которые сегодня делают жениха перспективным

14.12.2018 18:54 — Разное | Ежедневник  
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Выйти замуж за… Пять профессий, которые сегодня делают жениха перспективным

фото: litobozrenie.com

В советские времена все хотели замуж за моряков или летчиков. На мужчин каких профессий стоит обратить внимание сегодня? Рассказывает известный эйчар.

Моряки, которые ходили в «загранки», тоннами везли домой модные шмотки и другие замечательные вещи. Еще не так давно у нас считалось большой удачей выйти замуж за чиновника или менеджера крупной госкомпании. Потом — за бизнесмена. Совсем недавно стало модно ходить замуж за программистов. Сегодня он программист в крупной компании, значит, скоро «обкэшится» и станет миллионером. Я видела даже книги о том, «как жить с программистом» и о чем с ним разговаривать.

Дорогие девушки, я расскажу вам, на кого надо смотреть сегодня, чтобы удачно выйти замуж в горизонте 5-7 лет! Если вам сейчас около двадцати и вы осматриваетесь по сторонам в поисках выгодной партии, обратите внимание на мужчин следующих профессий:

1. Инженеры

Прежде всего те, кто специализируется на робототехнике.Совсем скоро роботы заменят кучу специальностей — не будет больше кассиров, водителей такси, курьеров, всех их заменят дроны и другие роботы.
Те, кто будет качественно обслуживать дронов и роботов, будут очень много зарабатывать, особенно на первых порах, пока таких специалистов мало.

2. Врачи

Совсем скоро наша медицина будет меняться. Люди все больше вкладывают в себя — хотят дольше жить, лучше выглядеть, улучшать память, правильно питаться, и, самое важное, они готовы за это платить. Профессионалы, которые способны обслужить эти желания, будут как сыр в масле.
Так что обратите внимание на молодых врачей, желательно на тех, кто работает на стыке с информационными технологиями, а также фармацевтов, специалистов по питанию и так далее.

3. Биологи-генетики

Уже сейчас все, что связано с модифицированными продуктами, очень популярно и хорошо оплачивается. Маленькие Нидерланды обеспечивают овощами и фруктами весь мир. Даже небольшой Израиль, бесконечно находящийся в состоянии войны, отлично зарабатывает на экспорте помидоров и баклажанов — потому что в этих странах умеют работать с ГМО.

Не надо бояться этих трех букв. ГМО — это продукты, которые ученые улучшили с помощью современных технологий. Они быстрее растут, содержат больше питательных веществ и меньше подвержены болезням. Ресурсы не резиновые, а благодаря генетически модифицированным организмам мы в ближайшее время сможем кормить семь с половиной миллиардов землян.

4. Программисты, связанные с безопасностью

Мы все глубже уходим в интернет — там лежит личная информация, проводятся платежи, там мы общаемся, спим и едим. Логично, что в эту среду кто-то активно пытается вмешаться, в том числе государство. Поэтому в ближайшие 5-10 лет будут невероятно востребованы люди, которые могут обеспечивать информационную защиту — как личную, так и любой организации.

5. Энергетики

Будущее за альтернативными источниками энергии. Менеджеры Газпрома сегодня уже живут не так шикарно, как пять лет назад. В ближайшем будущем звездами станут те, кто умеет находить и обслуживать альтернативные источники энергии — все эти солнечные батареи, электрокары, ветряки, биотопливо.

Резюмирую: дорогие девушки, если хотите жить хорошо — идите замуж за технарей, врачей и инженеров, не прогадаете. Ну, или становитесь ими сами.

Алена Владимирская

 
 
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В советские времена все хотели замуж за моряков или летчиков. На мужчин каких профессий стоит обратить внимание сегодня? Рассказывает известный эйчар.
 
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